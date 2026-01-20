$43.180.08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 4734 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 9090 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 12063 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 13260 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 12832 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 33189 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 64279 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51099 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49903 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Зеленский: если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе, документы готовы

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Президент Зеленский получил доклады переговорщиков после встреч в США и Давосе. Украина готова к подписанию документов по гарантиям безопасности и восстановлению, в частности с Америкой.

Зеленский: если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе, документы готовы

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученных докладах украинских переговорщиков после встреч в США с посланниками президента страны Дональда Трампа и дипломатов из Давоса, и указал, что украинская команда подготовила все необходимое для подписания, в частности с Америкой, документов по гарантиям безопасности и восстановлению Украины, и если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе, пишет УНН.

Докладывали наши представители – из делегации Украины, которая работала в Америке с командой Президента Соединенных Штатов в эти дни, и дипломаты, которые сейчас находятся в Давосе

- указал Зеленский в соцсетях

По его словам, "сегодняшний российский удар и его последствия очевидно очерчивают приоритеты: прежде всего необходимо усиление нашей ПВО и восстановление после ударов, реальная координация на местах и с партнерами"."

"Значительное количество российской баллистики, также крылатые ракеты, и довольно свежие – после производства уже в этом году. То есть россия, к сожалению, еще имеет способы обойти санкции мира и получить критические компоненты, без которых просто не было бы таких российских ракет. Самостоятельно российское государство не имеет способности производить то оружие, которое применяет против Украины, против нашей энергетики, и которым угрожает другим странам. И это происходит на фоне попыток мира, прежде всего Соединенных Штатов, активизировать дипломатию. россия презирает соответствующие попытки", - отметил Президент.

Сибига после атаки РФ обсудил с Каллас усиление давления на Россию: собирается согласовать усилия на Совете ЕС20.01.26, 12:01 • 1370 просмотров

"Сейчас в Киеве, во многих других наших городах и общинах – масштабные отключения электричества. Только в столице после российского удара более 5600 многоквартирных домов без тепла. Ремонтные бригады, все наши энергетические компании, государственные предприятия, коммунальные службы будут работать круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию", - отметил Глава государства.

Так же активно и эффективно должны работать все наши дипломаты, все наши представители, чтобы у Украины было достаточно ракет для ПВО. Накануне зашли в Украину один пакет для "петриотов" и один пакет для "насамсов", и это существенно помогло. Если бы поставки опоздали еще хотя бы на сутки, последствия удара были бы значительно критичнее

- подчеркнул Президент.

Он указал, что "мы не имеем права терять ни одних суток и ни одной возможности усилить Украину, ускорить восстановление для наших людей".

Украина готова к встречам со всеми партнерами, если это встречи, которые помогают защите жизни и гарантированию безопасности, если это встречи, которые реально работают. Наша команда подготовила все необходимое, чтобы мы могли подписать, в частности с Америкой, документы по гарантиям безопасности и восстановлению Украины

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Это должно быть историческим результатом, поскольку самая большая война после Второй мировой – именно в Европе".

"Глобально важно закончить эту войну. Мы все делаем для этого. Мы готовы к содержательной работе и с европейскими партнерами", - продолжил Президент.

Если встречи в Давосе могут дать больше защиты реальных людей, реальных городов и сел в Украине, Украина будет в Давосе. Если партнеры не готовы, все представители Украины должны сосредоточиться на конкретных вещах, которые помогают нашему государству, нашим гражданам. Первое – ракеты для ПВО. Второе – энергетическое оборудование для восстановления. Третье – пакеты поддержки, которые помогут фронту и нашим общинам. Каждый украинский чиновник, все наши представители должны сейчас демонстрировать результаты – быть со своим государством, со своим народом, выполнять свои задачи. Спасибо всем, кто с Украиной! Слава Украине!

- подытожил Зеленский.

Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе20.01.26, 13:08 • 2252 просмотра

Юлия Шрамко

