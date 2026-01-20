$43.180.08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе

Киев • УНН

 422 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается в Украине из-за ситуации с энергетикой, предпочитая решать внутренние проблемы. Он отметил, что поедет на форум в Давос, если будут готовы важные документы или решения по ПВО.

Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока остается в Украине из-за ситуации в энергетике, и он выбирает Украину, а не экономический форум в Давосе. Об этом он заявил журналистам, передает УНН.

Пока у меня план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом – также онлайн, офлайн. Встречи – это сейчас самый главный приоритет. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы. Но все может измениться каждую минуту, потому что для меня очень важно, и для украинцев, закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – очень важные два документа

- сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что остается "последняя миля", чтобы завершить эти документы, и если документы будут готовы, то будет встреча, будет поездка.

Зеленский не едет в Давос, если не состоится "содержательная встреча" с Трампом - FT

Если будут энергетические пакеты или даже встреча и решение о дополнительном ПВО, безусловно, я буду ехать. Но пока у меня есть вызов в Украине. И для меня очень важно сейчас координировать все службы. Хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины. Посмотрим. Пока я на месте

- добавил Зеленский.

"Пока я жду вечера. У меня будет еще один селектор вечерний. Поставлены соответствующие задачи. Не хочу ожидать дни или недели. Хочу проверить, как выполнены задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях. И поэтому пока буду в Киеве. Если поеду… уверен, что наши команды об этом говорят, и тогда встречи будут. У нас всегда встречи с какими-то результатами. Безусловно, всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или о приближении к окончанию войны. И если документы готовы, будем встречаться", - отметил Президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, направляясь во вторник в Давос, все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина