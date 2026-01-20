Зеленский не едет в Давос, если не состоится "содержательная встреча" с Трампом - FT

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Давос, если не состоится "содержательная встреча" с президентом США Дональдом Трампом для подписания плана процветания, сообщил во вторник журналист Financial Times Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

Зеленский пока остается в Киеве для урегулирования кризиса после российских атак; не едет в Давос, если не состоится содержательная встреча с Трампом для подписания плана процветания - сообщил журналист FT Миллер.

Детали

По его словам, "Зеленский еще не решил, будет ли участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе", о чем сообщает его офис. Высокопоставленный чиновник, близкий к президенту, заявил, что пока он останется в Киеве, чтобы координировать реагирование на чрезвычайные ситуации в связи с атакой России.

Ожидалось, что украинский президент встретится с Трампом и европейскими лидерами на швейцарском курорте и, возможно, подпишет ключевой документ по экономическому процветанию страны, который был согласован с США. По словам чиновника, сейчас непонятно, произойдет ли это.

Также журналист FT сообщил, что "Трамп направил Зеленскому приглашение в "Совет мира", но ответа с украинской стороны пока нет".

