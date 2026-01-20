Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Киев • УНН
Белый дом пока не запланировал двустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Зеленский стремится к личной встрече, но нежелание ее проводить исходит из Белого дома.
сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Среда, пишет издание, "станет ключевым днем, поскольку лидеры "коалиции желающих" встретятся с Трампом". "Они попросят его одобрить гарантии безопасности, намеченные для послевоенной Украины в Париже в начале этого месяца, в рамках более широких мирных переговоров под руководством США", - пишет издание.
"Белый дом пока не запланировал двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.
По словам республиканского эксперта по вопросам внешней политики, которому была предоставлена анонимность для откровенного разговора, "Зеленский стремится к личной встрече, а нежелание ее проводить исходит из Белого дома". "Зеленский всегда встречался бы с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он не взаимодействует с ним, то взаимодействуют другие", - сказал он.
