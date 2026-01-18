Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе

$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзивы
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
17 января, 08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко
16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
17 января, 07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
17 января, 03:45
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке
17 января, 00:47
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования
16 января, 19:05
Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Украинская и американская делегации договорились продолжить переговоры в Давосе. В течение двух дней в США обсуждались экономическое развитие, план процветания и гарантии безопасности для Украины.

Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе

Украинская и американская делегации договорились продолжить переговоры на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в течение двух дней он вместе с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией работали в Соединенных Штатах. С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации

- написал Умеров.

Он добавил, что украинская сторона проинформировала американских партнеров о недавних атаках россии на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что главная задача украинской делегации в США - донести американской стороне всю реальную информацию о ситуации в Украине и последствиях российских ударов, которые подрывают дипломатический процесс.

Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с путиным - Politico
16.01.26, 09:26

Вадим Хлюдзинский

