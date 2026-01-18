Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе

Украинская и американская делегации договорились продолжить переговоры на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в течение двух дней он вместе с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией работали в Соединенных Штатах. С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации - написал Умеров.

Он добавил, что украинская сторона проинформировала американских партнеров о недавних атаках россии на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что главная задача украинской делегации в США - донести американской стороне всю реальную информацию о ситуации в Украине и последствиях российских ударов, которые подрывают дипломатический процесс.

Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с путиным - Politico