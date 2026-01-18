Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 15004 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 24602 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 22359 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 51907 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 83115 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 41359 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 51235 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 56418 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 45936 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 75400 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto18 січня, 10:13 • 16387 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа18 січня, 10:38 • 12043 перегляди
Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських18 січня, 11:08 • 7418 перегляди
Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію без пояснень - BILD18 січня, 12:55 • 6770 перегляди
Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм15:41 • 5270 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 38399 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 75400 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 44402 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 75469 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 104431 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Марк Рютте
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 14334 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 27108 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 24243 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 22171 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 21558 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Bild

Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Українська та американська делегації домовилися продовжити переговори в Давосі. Портягом двох днів у США бговорювалися економічний розвиток, план процвітання та гарантії безпеки для України.

Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі

Українська та американська делегації домовилися продовжити переговори на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, протягом двох днів він разом із керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та головою фракції "Слуга народу Давидом Арахамією працювали у Сполучених Штатах. З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації

- написав Умєров.

Він додав, що українська сторона поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головне завдання української делегації у США - донести американській стороні всю реальну інформацію про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів, які підривають дипломатичний процес.

Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico16.01.26, 09:26 • 5695 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Давос
Білий дім
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна