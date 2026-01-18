Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі

Українська та американська делегації домовилися продовжити переговори на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, протягом двох днів він разом із керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та головою фракції "Слуга народу Давидом Арахамією працювали у Сполучених Штатах. З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації - написав Умєров.

Він додав, що українська сторона поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головне завдання української делегації у США - донести американській стороні всю реальну інформацію про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів, які підривають дипломатичний процес.

