Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 12580 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 24016 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 30067 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 64896 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 75651 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 38827 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34735 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 53939 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 43103 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що Москва не виявляє зацікавленості в мирі. Вона відхилила пропозиції щодо відновлення переговорів з Путіним.

Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico

Велика Британія розійшлася у думках з Францією та Італією щодо того, чи повинна Європа відновити прямі переговори з главою кремля володимиром путіним, а міністр закордонних справ країни Іветт Купер попередила, що москва не виявила жодної реальної зацікавленості в мирі, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

В інтерв'ю Politico у четвер Купер відхилила пропозиції лідерів Парижа та Рима про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з путіним у межах зусиль щодо припинення війни в Україні.

Я думаю, що нам потрібні докази того, що путін дійсно хоче миру, і наразі я цього все ще не бачу

- сказала Купер.

Ці коментарі пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що ЄС може бути відсторонений, якщо Вашингтон візьме на себе ініціативу в будь-яких майбутніх переговорах з москвою. Ці побоювання вже спонукали Брюссель до кроків щодо зміцнення впливу ЄС, включаючи плани створити спеціального посланця ЄС щодо України, щоб забезпечити місце блоку за столом переговорів у будь-яких майбутніх переговорах.

ЄС розглядає можливість створення посади перемовника з путіним - Politico14.01.26, 16:21 • 3646 переглядiв

Купер стверджувала, що наразі дипломатичний центр ваги перебуває в України та її найближчих прихильників.

"Ми бачили величезну відданість роботі, яку Україна проводить разом зі США та за підтримки Європи, щоб розробити плани мирного врегулювання, включаючи гарантії безпеки, - сказала вона. - Але поки що я не бачу доказів того, що путін готовий сісти за стіл переговорів або вести обговорення".

За її словами, за відсутності цих доказів, тиск на москву має посилюватися, а не послаблюватися, через санкції та військову підтримку.

"Я думаю, що ми все ще повинні бути готові поряд із цією справді важливою роботою чинити посилений тиск, економічний тиск, а також через військову підтримку України, цей військовий тиск і на росію", - додала Купер.

Мелоні услід за Макроном заявила, що Європі настав час говорити з росією09.01.26, 14:53 • 5272 перегляди

Юлія Шрамко

