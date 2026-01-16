Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico

Велика Британія розійшлася у думках з Францією та Італією щодо того, чи повинна Європа відновити прямі переговори з главою кремля володимиром путіним, а міністр закордонних справ країни Іветт Купер попередила, що москва не виявила жодної реальної зацікавленості в мирі, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

В інтерв'ю Politico у четвер Купер відхилила пропозиції лідерів Парижа та Рима про те, що європейські союзники повинні розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з путіним у межах зусиль щодо припинення війни в Україні.

Я думаю, що нам потрібні докази того, що путін дійсно хоче миру, і наразі я цього все ще не бачу - сказала Купер.

Ці коментарі пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що ЄС може бути відсторонений, якщо Вашингтон візьме на себе ініціативу в будь-яких майбутніх переговорах з москвою. Ці побоювання вже спонукали Брюссель до кроків щодо зміцнення впливу ЄС, включаючи плани створити спеціального посланця ЄС щодо України, щоб забезпечити місце блоку за столом переговорів у будь-яких майбутніх переговорах.

Купер стверджувала, що наразі дипломатичний центр ваги перебуває в України та її найближчих прихильників.

"Ми бачили величезну відданість роботі, яку Україна проводить разом зі США та за підтримки Європи, щоб розробити плани мирного врегулювання, включаючи гарантії безпеки, - сказала вона. - Але поки що я не бачу доказів того, що путін готовий сісти за стіл переговорів або вести обговорення".

За її словами, за відсутності цих доказів, тиск на москву має посилюватися, а не послаблюватися, через санкції та військову підтримку.

"Я думаю, що ми все ще повинні бути готові поряд із цією справді важливою роботою чинити посилений тиск, економічний тиск, а також через військову підтримку України, цей військовий тиск і на росію", - додала Купер.

