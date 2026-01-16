$43.180.08
Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с Путиным - Politico

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Москва не проявляет заинтересованности в мире. Она отклонила предложения о возобновлении переговоров с Путиным.

Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с Путиным - Politico

Великобритания разошлась во мнениях с Францией и Италией относительно того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с главой кремля владимиром путиным, а министр иностранных дел страны Иветт Купер предупредила, что москва не проявила никакой реальной заинтересованности в мире, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

В интервью Politico в четверг Купер отклонила предложения лидеров Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть возможность возобновления дипломатических отношений с путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Я думаю, что нам нужны доказательства того, что путин действительно хочет мира, и пока я этого все еще не вижу

- сказала Купер.

Эти комментарии прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что ЕС может быть отстранен, если Вашингтон возьмет на себя инициативу в любых будущих переговорах с москвой. Эти опасения уже побудили Брюссель к шагам по укреплению влияния ЕС, включая планы создать специального посланника ЕС по Украине, чтобы обеспечить место блока за столом переговоров в любых будущих переговорах.

ЕС рассматривает возможность создания должности переговорщика с путиным - Politico14.01.26, 16:21 • 3646 просмотров

Купер утверждала, что сейчас дипломатический центр тяжести находится в Украине и ее ближайших сторонников.

"Мы видели огромную преданность работе, которую Украина проводит вместе с США и при поддержке Европы, чтобы разработать планы мирного урегулирования, включая гарантии безопасности, - сказала она. - Но пока я не вижу доказательств того, что путин готов сесть за стол переговоров или вести обсуждения".

По ее словам, в отсутствие этих доказательств, давление на москву должно усиливаться, а не ослабляться, через санкции и военную поддержку.

"Я думаю, что мы все еще должны быть готовы наряду с этой действительно важной работой оказывать усиленное давление, экономическое давление, а также через военную поддержку Украины, это военное давление и на россию", - добавила Купер.

Мелони вслед за Макроном заявила, что Европе пора говорить с россией09.01.26, 14:53 • 5272 просмотра

Юлия Шрамко

