13:56 • 1126 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 3190 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 3974 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 7750 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 5812 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 8762 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4404 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9200 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10678 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12823 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
ЕС рассматривает возможность создания должности переговорщика с путиным - Politico

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Европейские правительства давят на ЕС, чтобы тот назначил переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине. Они опасаются, что США заключат с россией сделку за их спинами.

ЕС рассматривает возможность создания должности переговорщика с путиным - Politico

Европейские правительства оказывают давление на ЕС, чтобы тот назначил переговорщика, который будет представлять их интересы в отношении Украины, опасаясь, что Соединенные Штаты заключат сделку с Россией за их спинами, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Сторонники этого плана, включая Францию и Италию, заручились поддержкой Европейской комиссии и нескольких других стран в отношении этой должности, по словам трех дипломатов и чиновников, непосредственно осведомленных о переговорах.

Они говорят, что Европа может придерживаться своих «красных линий», таких как потенциальное будущее членство Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь место за столом переговоров.

Этот беспрецедентный шаг ознаменовал бы значительный сдвиг в том, как Европа участвует в ряде двусторонних переговоров, организованных президентом США Дональдом Трампом, и происходит в то время, когда континент пытается продемонстрировать свою готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, которое прекратит войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони объединили усилия в последние недели, чтобы призвать к открытию дипломатических каналов для главы Кремля Владимира Путина и его ближайшего окружения, пишет издание.

Мелони вслед за Макроном заявила, что Европе пора говорить с россией09.01.26, 14:53 • 5251 просмотр

«Макрон в последние дни выступал за то, что, учитывая двусторонние переговоры между американцами и русскими, важно сыграть хотя бы определенную роль в дискуссии, — сказал высокопоставленный французский чиновник. — Мелони очень поддерживала это… что они не наивны относительно того, чего можно достичь в результате этих переговоров, но, учитывая баланс между отсутствием и вовлечением, в некоторых столицах растет осознание [преимуществ вовлечения]».

Относительно деталей этой позиции остаются серьезные разногласия. Критики говорят, что назначение переговорщика будет означать, что Россия готова к переговорам добросовестно и согласится на что-то другое, кроме полного подчинения Украины, пишет издание. Попытки Трампа заключить сделку пока что потерпели неудачу на фоне того, как Кремль отказывается отступить от своего требования, чтобы Украина передала части территории, которые российские войска не смогли завоевать, отмечает издание.

В Брюсселе продолжаются дискуссии относительно вклада блока в любые переговоры и того, как их можно использовать, чтобы Трамп не игнорировал его озабоченность.

«Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, когда они имеют прямые последствия для нашей безопасности как европейцев, — сказал чиновник. — Послание Вашингтону так же важно, как и [послание] Москве».

Европейские лидеры впервые обсудили идею специального посланника на саммите ЕС в марте прошлого года, подтвердил высокопоставленный чиновник ЕС. Несмотря на широкую поддержку, никакого решения не было принято, и предложения были исключены из последующего совместного заявления.

Эта роль была бы узко сосредоточена на представительстве Брюсселя на переговорах вместе с Киевом — совсем другое предложение, чем предложение Мелони относительно посредника для Москвы.

«Страны, которые поддерживали посланника по Украине, могут не поддерживать посланника для разговора с Россией», — сказал чиновник.

Официальные лица отметили также, что ключевые аспекты этой работы, такие как то, будет ли он представлять только ЕС или всю «коалицию желающих», включая Великобританию и других, еще не проработаны. То же самое касается дипломатического ранга, и будет ли формально назначаться бюрократ, или неформально делегироваться эта роль действующему национальному лидеру.

Министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари — влиятельный союзник Мелони, чьей украинской жене приписывают поддержку Киева в правящей коалиции Рима, — заявил в минувшие выходные, что бывшему премьер-министру Италии Марио Драги следует предложить должность специального посланника.

Тем временем еще четверо дипломатов отметили, что президента Финляндии Александера Стубба часто рассматривают как потенциального представителя Европы на любых переговорах с Вашингтоном и Москвой. Центристский ветеран-дипломат наладил дружеские отношения с Трампом, играя в гольф, тогда как его страна граничит с Россией и была объектом гибридных кампаний со стороны Кремля.

По словам одного из них, полагаться на «действующего лидера» означает, что они могут быть «немного свободнее в своих словах». Однако «другой вопрос — выяснить, когда именно стоит разговаривать с Путиным. Существует ли риск того, что если вы это сделаете, вы также определенным образом легитимизируете его позиции?»

Двое чиновников ЕС подчеркнули, что должности специального посланника не существует, и что любые разговоры о кандидатах являются преждевременными. Однако третий отметил: «Ни одна из этих должностей не существует, пока они не появятся».

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии к годовщине российского вторжения в Украину - СМИ31.12.25, 13:37 • 3262 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
«Коалиция желающих»