ЄС розглядає можливість створення посади перемовника з путіним - Politico

Європейські уряди тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який представлятиме їхні інтереси щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть угоду з росією за їхніми спинами, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Прихильники цього плану, включаючи Францію та Італію, заручилися підтримкою Європейської комісії та кількох інших країн щодо цієї посади, за словами трьох дипломатів та чиновників, безпосередньо обізнаних з переговорами.

Вони кажуть, що Європа може дотримуватися своїх "червоних ліній, таких як потенційне майбутнє членство України в НАТО, лише якщо ЄС матиме місце за столом переговорів.

Цей безпрецедентний крок ознаменував би значний зсув у тому, як Європа бере участь у низці двосторонніх переговорів, організованих президентом США Дональдом Трампом, і відбувається в той час, коли континент намагається продемонструвати свою готовність відіграти важливу роль у будь-якому врегулюванні, яке припинить війну.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні об'єднали зусилля протягом останніх тижнів, щоб закликати до відкриття дипломатичних каналів для глави кремля володимира путіна та його найближчого оточення, пише видання.

Мелоні услід за Макроном заявила, що Європі настав час говорити з росією

"Макрон останніми днями виступав за те, що, з огляду на двосторонні переговори між американцями та росіянами, важливо відіграти хоча б певну роль у дискусії, - сказав високопоставлений французький чиновник. - Мелоні дуже підтримувала це… що вони не наївні щодо того, чого можна досягти в результаті цих переговорів, але, враховуючи баланс між відсутністю та залученням, у деяких столицях зростає усвідомлення [переваг залучення]".

Щодо деталей цієї позиції залишаються серйозні розбіжності. Критики кажуть, що призначення переговірника означатиме, що росія готова до переговорів добросовісно та погодиться на щось інше окрім повного підкорення України, пише видання. Спроби Трампа укласти угоду поки що зазнали невдачі, на тлі того, як кремль відмовляється відступити від своєї вимоги, щоб Україна передала частини території, які російські війська не змогли завоювати, зазначає видання.

У Брюсселі тривають дискусії щодо внеску блоку в будь-які переговори та те, як їх можна використовувати, щоб Трамп не ігнорував його занепокоєння.

"Є деякі питання, які не можна обговорювати [лише] зі США, коли вони мають прямі наслідки для нашої безпеки як європейців, - сказав чиновник. - Послання Вашингтону таке ж важливе, як і [послання] москві".

Європейські лідери вперше обговорили ідею спеціального посланця на саміті ЄС у березні минулого року, підтвердив високопосадовець ЄС. Незважаючи на широку підтримку, жодного рішення не було ухвалено, і пропозиції були виключені з подальшої спільної заяви.

Ця роль була б вузько зосереджена на представництві Брюсселя на переговорах разом з Києвом - зовсім інша пропозиція, ніж пропозиція Мелоні щодо посередника для москви.

"Країни, які підтримували посланця щодо України, можуть не підтримувати посланника для розмови з росією", - сказав чиновник.

Офіційні особи зазначили також, що ключові аспекти цієї роботи, такі як те, чи представлятиме він лише ЄС, чи всю "коаліцію охочих", включаючи Велику Британію та інших, ще не опрацьовані. Те саме стосується дипломатичного рангу, і чи формально призначати бюрократа, чи неформально делегувати цю роль чинному національному лідеру.

Міністр італійського уряду Джованбаттіста Фаццоларі - впливовий союзник Мелоні, чиїй українській дружині приписують підтримку Києва в правлячій коаліції Риму, - заявив минулими вихідними, що колишньому прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі слід запропонувати посаду спеціального посланця.

Тим часом ще четверо дипломатів зазначили, що президента Фінляндії Александера Стубба часто розглядають як потенційного представника Європи на будь-яких переговорах з Вашингтоном і москвою. Центристський ветеран-дипломат налагодив дружні відносини з Трампом, граючи в гольф, тоді як його країна межує з росією та була об'єктом гібридних кампаній з боку кремля.

За словами одного з них, покладатися на "чинного лідера" означає, що вони можуть бути "трохи вільнішими у своїх словах". Однак "інше питання - з'ясувати, коли саме варто розмовляти з путіним. Чи існує ризик того, що якщо ви це зробите, ви також певним чином легітимізуєте його позиції?"

Двоє чиновників ЄС наголосили, що посади спеціального посланця не існує, і що будь-які розмови про кандидатів є передчасними. Проте третій зазначив: "Жодна з цих посад не існує, поки вони не з’являться".

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ