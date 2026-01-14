ЄС розглядає можливість створення посади перемовника з путіним - Politico

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:56 • 1090 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 3110 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 3900 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 7642 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 5752 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 8692 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 4362 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9174 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10674 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12818 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.1м/с
78%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 11646 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 27318 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 17084 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 13025 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 11428 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 7642 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 11493 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 27387 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 44850 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 58861 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 21657 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 56409 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 49311 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 54093 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 55496 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Signal

ЄС розглядає можливість створення посади перемовника з путіним - Politico

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Європейські уряди тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який представлятиме їхні інтереси щодо України. Вони побоюються, що США укладуть угоду з росією за їхніми спинами.

ЄС розглядає можливість створення посади перемовника з путіним - Politico

Європейські уряди тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який представлятиме їхні інтереси щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть угоду з росією за їхніми спинами, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Прихильники цього плану, включаючи Францію та Італію, заручилися підтримкою Європейської комісії та кількох інших країн щодо цієї посади, за словами трьох дипломатів та чиновників, безпосередньо обізнаних з переговорами.

Вони кажуть, що Європа може дотримуватися своїх "червоних ліній, таких як потенційне майбутнє членство України в НАТО, лише якщо ЄС матиме місце за столом переговорів.

Цей безпрецедентний крок ознаменував би значний зсув у тому, як Європа бере участь у низці двосторонніх переговорів, організованих президентом США Дональдом Трампом, і відбувається в той час, коли континент намагається продемонструвати свою готовність відіграти важливу роль у будь-якому врегулюванні, яке припинить війну.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні об'єднали зусилля протягом останніх тижнів, щоб закликати до відкриття дипломатичних каналів для глави кремля володимира путіна та його найближчого оточення, пише видання.

Мелоні услід за Макроном заявила, що Європі настав час говорити з росією09.01.26, 14:53 • 5251 перегляд

"Макрон останніми днями виступав за те, що, з огляду на двосторонні переговори між американцями та росіянами, важливо відіграти хоча б певну роль у дискусії, - сказав високопоставлений французький чиновник. - Мелоні дуже підтримувала це… що вони не наївні щодо того, чого можна досягти в результаті цих переговорів, але, враховуючи баланс між відсутністю та залученням, у деяких столицях зростає усвідомлення [переваг залучення]".

Щодо деталей цієї позиції залишаються серйозні розбіжності. Критики кажуть, що призначення переговірника означатиме, що росія готова до переговорів добросовісно та погодиться на щось інше окрім повного підкорення України, пише видання. Спроби Трампа укласти угоду поки що зазнали невдачі, на тлі того, як кремль відмовляється відступити від своєї вимоги, щоб Україна передала частини території, які російські війська не змогли завоювати, зазначає видання.

У Брюсселі тривають дискусії щодо внеску блоку в будь-які переговори та те, як їх можна використовувати, щоб Трамп не ігнорував його занепокоєння.

"Є деякі питання, які не можна обговорювати [лише] зі США, коли вони мають прямі наслідки для нашої безпеки як європейців, - сказав чиновник. - Послання Вашингтону таке ж важливе, як і [послання] москві".

Європейські лідери вперше обговорили ідею спеціального посланця на саміті ЄС у березні минулого року, підтвердив високопосадовець ЄС. Незважаючи на широку підтримку, жодного рішення не було ухвалено, і пропозиції були виключені з подальшої спільної заяви.

Ця роль була б вузько зосереджена на представництві Брюсселя на переговорах разом з Києвом - зовсім інша пропозиція, ніж пропозиція Мелоні щодо посередника для москви.

"Країни, які підтримували посланця щодо України, можуть не підтримувати посланника для розмови з росією", - сказав чиновник.

Офіційні особи зазначили також, що ключові аспекти цієї роботи, такі як те, чи представлятиме він лише ЄС, чи всю "коаліцію охочих", включаючи Велику Британію та інших, ще не опрацьовані. Те саме стосується дипломатичного рангу, і чи формально призначати бюрократа, чи неформально делегувати цю роль чинному національному лідеру.

Міністр італійського уряду Джованбаттіста Фаццоларі - впливовий союзник Мелоні, чиїй українській дружині приписують підтримку Києва в правлячій коаліції Риму, - заявив минулими вихідними, що колишньому прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі слід запропонувати посаду спеціального посланця.

Тим часом ще четверо дипломатів зазначили, що президента Фінляндії Александера Стубба часто розглядають як потенційного представника Європи на будь-яких переговорах з Вашингтоном і москвою. Центристський ветеран-дипломат налагодив дружні відносини з Трампом, граючи в гольф, тоді як його країна межує з росією та була об'єктом гібридних кампаній з боку кремля.

За словами одного з них, покладатися на "чинного лідера" означає, що вони можуть бути "трохи вільнішими у своїх словах". Однак "інше питання - з'ясувати, коли саме варто розмовляти з путіним. Чи існує ризик того, що якщо ви це зробите, ви також певним чином легітимізуєте його позиції?"

Двоє чиновників ЄС наголосили, що посади спеціального посланця не існує, і що будь-які розмови про кандидатів є передчасними. Проте третій зазначив: "Жодна з цих посад не існує, поки вони не з’являться".

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ31.12.25, 13:37 • 3262 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
"Коаліція охочих"