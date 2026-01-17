$43.180.08
12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Українська делегація має донести американській стороні всю реальну інформацію про російські удари - Зеленський

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Українська делегація вже у США. Президент Зеленський наголосив, що її головне завдання – донести американській стороні всю реальну інформацію про наслідки російських ударів.

Українська делегація має донести американській стороні всю реальну інформацію про російські удари - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула до США, а її головне завдання — донести американській стороні всю реальну інформацію про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів, які підривають дипломатичний процес. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей

- йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались.

Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!

- заявив Президент.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія прибули до США для обговорення деталей мирної угоди. Запланована зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна