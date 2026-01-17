Українська делегація має донести американській стороні всю реальну інформацію про російські удари - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула до США, а її головне завдання — донести американській стороні всю реальну інформацію про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів, які підривають дипломатичний процес. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались.

Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! - заявив Президент.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія прибули до США для обговорення деталей мирної угоди. Запланована зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.