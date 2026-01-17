Украинская делегация должна донести американской стороне всю реальную информацию о российских ударах - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в США, а ее главная задача — донести американской стороне всю реальную информацию о ситуации в Украине и последствиях российских ударов, которые подрывают дипломатический процесс. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о происходящем, о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди разочаровываются в дипломатии, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и по документам, которые готовились.

Украина никогда не была, не будет преградой для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной. Слава Украине! - заявил Президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия прибыли в США для обсуждения деталей мирного соглашения. Запланирована встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.