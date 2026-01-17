Украинская делегация должна донести американской стороне всю реальную информацию о российских ударах - Зеленский

$43.180.08
12:49 • 994 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 1920 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 8386 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 19663 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 30861 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 30105 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 40481 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26693 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 41485 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34888 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Популярные новости
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 12705 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17 января, 04:30 • 13251 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 11849 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 11041 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 11092 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 9860 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 40480 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 23762 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 55381 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 86046 просмотра
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 11165 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 12773 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 12337 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 12219 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 23909 просмотра
Украинская делегация должна донести американской стороне всю реальную информацию о российских ударах - Зеленский

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Украинская делегация уже в США. Президент Зеленский подчеркнул, что ее главная задача – донести американской стороне всю реальную информацию о последствиях российских ударов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в США, а ее главная задача — донести американской стороне всю реальную информацию о ситуации в Украине и последствиях российских ударов, которые подрывают дипломатический процесс. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам

- говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о происходящем, о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди разочаровываются в дипломатии, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и по документам, которые готовились.

Украина никогда не была, не будет преградой для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной. Слава Украине!

- заявил Президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия прибыли в США для обсуждения деталей мирного соглашения. Запланирована встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

Ольга Розгон

