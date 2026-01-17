Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія прибули до США для обговорення деталей мирної угоди. Запланована зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що прибув до США і з українською делегацією, як очікується, проведе зустріч з американськими перемовниками Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом, про що повідомив у суботу у соцмережах, пише УНН.
Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом
Керівник ОП наголосив: "Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат".
