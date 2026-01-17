$43.180.08
09:19 • 132 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 11380 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 22829 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 23798 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 32108 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 24424 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 39303 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34043 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28702 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26442 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія прибули до США для обговорення деталей мирної угоди. Запланована зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що прибув до США і з українською делегацією, як очікується, проведе зустріч з американськими перемовниками Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом, про що повідомив у суботу у соцмережах, пише УНН.

Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом

- повідомив Буданов.

Керівник ОП наголосив: "Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат".

Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному16.01.26, 20:20 • 23805 переглядiв

Юлія Шрамко

