Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що прибув до США і з українською делегацією, як очікується, проведе зустріч з американськими перемовниками Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом, про що повідомив у суботу у соцмережах, пише УНН.

Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом - повідомив Буданов.

Керівник ОП наголосив: "Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат".

