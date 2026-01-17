Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что прибыл в США и с украинской делегацией, как ожидается, проведет встречу с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом, о чем сообщил в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом - сообщил Буданов.

Руководитель ОП подчеркнул: "Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат".

