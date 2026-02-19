У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 15058 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 38781 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 39601 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 47927 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 31748 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 23605 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 26120 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26303 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18658 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19322 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.2м/с
83%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін - Білий дім про переговори у Женеві18 лютого, 20:36 • 4984 перегляди
Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT18 лютого, 21:27 • 7066 перегляди
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ18 лютого, 23:02 • 7176 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo00:14 • 8974 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф00:51 • 5766 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 16510 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 38781 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 28018 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 47927 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 64968 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Іран
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 7436 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 18663 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 20511 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 25702 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 38101 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Серіали
Фільм

У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Влада рф організувала програму "Основи російської державності" для понад 1500 співробітників 47 великих компаній, включаючи держкорпорації. Мета програми – сформувати "правильні цінності" та посилити пропаганду серед середнього класу.

У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД

Влада рф організувала так звану освітню програму "Основи російської державності" для більш як 1500 співробітників 47 великих компаній країни, зокрема державних "газпрому", "транснафти", "ржд" та інших. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що організатори програми не приховують, що її мета - пропагандистська: сформувати у представників "корпоративного сектору" так звані правильні цінності. 

У програмі "навчання" особисто взяли участь високопосадовці рф, в тому числі заступник голови радбезу дмитро медвєдєв, відомий своїми публічними погрозами ядерною війною та ненависницькими до України і Заходу постами в соцмережах

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну путінський режим впроваджує в рф все більше тоталітарних практик, обмежуючи доступ громадян до незалежних джерел інформації та прагнучи охопити пропагандою все населення. 

"Примусові пропагандистські заходи для службовців держкорпорацій є намаганням взяти під контроль представників середнього класу - найменш вразливого до впливу телепропаганди", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У кремлі готують інституційне оформлення політики "традиційних цінностей", розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.

Пропаганда кремля системно спотворює реальність щодо мирних переговорів - ЦПД29.10.25, 00:15 • 7891 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаСвіт
російська пропаганда
Газпром
Рада національної безпеки і оборони України