У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД
Київ • УНН
Влада рф організувала програму "Основи російської державності" для понад 1500 співробітників 47 великих компаній, включаючи держкорпорації. Мета програми – сформувати "правильні цінності" та посилити пропаганду серед середнього класу.
Влада рф організувала так звану освітню програму "Основи російської державності" для більш як 1500 співробітників 47 великих компаній країни, зокрема державних "газпрому", "транснафти", "ржд" та інших. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що організатори програми не приховують, що її мета - пропагандистська: сформувати у представників "корпоративного сектору" так звані правильні цінності.
У програмі "навчання" особисто взяли участь високопосадовці рф, в тому числі заступник голови радбезу дмитро медвєдєв, відомий своїми публічними погрозами ядерною війною та ненависницькими до України і Заходу постами в соцмережах
Там підкреслюють, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну путінський режим впроваджує в рф все більше тоталітарних практик, обмежуючи доступ громадян до незалежних джерел інформації та прагнучи охопити пропагандою все населення.
"Примусові пропагандистські заходи для службовців держкорпорацій є намаганням взяти під контроль представників середнього класу - найменш вразливого до впливу телепропаганди", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
У кремлі готують інституційне оформлення політики "традиційних цінностей", розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.
