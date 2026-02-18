Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР

$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 10266 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 19676 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 23853 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 25759 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 24429 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23412 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27576 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36327 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48069 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56621 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій17 лютого, 19:11 • 6368 перегляди
США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський17 лютого, 20:11 • 3874 перегляди
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП17 лютого, 21:14 • 3698 перегляди
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33 • 4694 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47 • 5436 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 33596 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 48026 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 56149 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 76975 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 80311 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 8374 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 22100 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 17998 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 28208 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 25929 перегляди
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР

Київ • УНН

 • 86 перегляди

За даними зовнішньої розвідки, кремль планує створити міжвідомчу групу для просування "традиційних цінностей" у російському інфопросторі. Це включає заборону фільмів, що дискредитують ці цінності, та введення нових предметів у школах.

Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР

У кремлі готують інституційне оформлення політики "традиційних цінностей", розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формально ініціатива подається як спроба сформувати "сімейно орієнтоване середовище", однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю.

З 1 березня 2026 року почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують "традиційні цінності": вони не отримуватимуть прокатних посвідчень, будуть витіснені з великих онлайн-платформ, а за їх поширення передбачені штрафи. Паралельно з 2026/2027 навчального року у школах вводять предмет "духовно-моральнісна культура росії", а у вишах планують цифрове тестування студентів на відповідність ідеологічним установкам держави

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що таке оформлення "ціннісної" політики є частиною ширшої внутрішньополітичної стратегії: через морально-ідеологічний порядок денний влада рф прагне консолідувати суспільство, підвищити лояльність до центру ухвалення рішень і водночас посилити контроль над інформаційним середовищем. При цьому перенесення фокусу з економічних труднощів на культурні конфлікти також знижує політичні ризики для кремля.

"У зовнішньополітичному вимірі інституціоналізація цієї доктрини закріплює подання війни проти України як довготривалого цивілізаційного протистояння із Заходом. Така рамка розширює можливості влади обґрунтовувати високі військові витрати, подальші обмеження громадянських свобод і перерозподіл ресурсів на користь силових структур, роблячи ідеологію інструментом управління в умовах затяжної конфронтації", - резюмують у СЗР.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації розповів про нові російські підручники історії для 10-11 класів, що виправдовують війну проти України. Вони подають агресію як "вимушений крок" для порятунку світу від НАТО.

У дитячих садках рф посилюють військову пропаганду07.11.25, 23:51 • 4614 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
НАТО
Україна