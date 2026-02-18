Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР
Київ • УНН
За даними зовнішньої розвідки, кремль планує створити міжвідомчу групу для просування "традиційних цінностей" у російському інфопросторі. Це включає заборону фільмів, що дискредитують ці цінності, та введення нових предметів у школах.
У кремлі готують інституційне оформлення політики "традиційних цінностей", розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що формально ініціатива подається як спроба сформувати "сімейно орієнтоване середовище", однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю.
З 1 березня 2026 року почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують "традиційні цінності": вони не отримуватимуть прокатних посвідчень, будуть витіснені з великих онлайн-платформ, а за їх поширення передбачені штрафи. Паралельно з 2026/2027 навчального року у школах вводять предмет "духовно-моральнісна культура росії", а у вишах планують цифрове тестування студентів на відповідність ідеологічним установкам держави
Вказується, що таке оформлення "ціннісної" політики є частиною ширшої внутрішньополітичної стратегії: через морально-ідеологічний порядок денний влада рф прагне консолідувати суспільство, підвищити лояльність до центру ухвалення рішень і водночас посилити контроль над інформаційним середовищем. При цьому перенесення фокусу з економічних труднощів на культурні конфлікти також знижує політичні ризики для кремля.
"У зовнішньополітичному вимірі інституціоналізація цієї доктрини закріплює подання війни проти України як довготривалого цивілізаційного протистояння із Заходом. Така рамка розширює можливості влади обґрунтовувати високі військові витрати, подальші обмеження громадянських свобод і перерозподіл ресурсів на користь силових структур, роблячи ідеологію інструментом управління в умовах затяжної конфронтації", - резюмують у СЗР.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації розповів про нові російські підручники історії для 10-11 класів, що виправдовують війну проти України. Вони подають агресію як "вимушений крок" для порятунку світу від НАТО.
У дитячих садках рф посилюють військову пропаганду07.11.25, 23:51 • 4614 переглядiв