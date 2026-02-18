Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР
Киев • УНН
По данным внешней разведки, кремль планирует создать межведомственную группу для продвижения «традиционных ценностей» в российском инфопространстве. Это включает запрет фильмов, дискредитирующих эти ценности, и введение новых предметов в школах.
В кремле готовят институциональное оформление политики "традиционных ценностей", рассматривая создание постоянной межведомственной группы для системного продвижения этого нарратива в российском информационном пространстве. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что формально инициатива подается как попытка сформировать "семейно ориентированную среду", однако набор запланированных инструментов говорит о дальнейшем усилении идеологического контроля.
С 1 марта 2026 года начнет действовать запрет на прокат фильмов, якобы дискредитирующих "традиционные ценности": они не будут получать прокатных удостоверений, будут вытеснены с крупных онлайн-платформ, а за их распространение предусмотрены штрафы. Параллельно с 2026/2027 учебного года в школах вводят предмет "духовно-нравственная культура россии", а в вузах планируют цифровое тестирование студентов на соответствие идеологическим установкам государства
Указывается, что такое оформление "ценностной" политики является частью более широкой внутриполитической стратегии: через морально-идеологическую повестку дня власти рф стремятся консолидировать общество, повысить лояльность к центру принятия решений и одновременно усилить контроль над информационной средой. При этом перенос фокуса с экономических трудностей на культурные конфликты также снижает политические риски для кремля.
"Во внешнеполитическом измерении институционализация этой доктрины закрепляет представление войны против Украины как долговременного цивилизационного противостояния с Западом. Такая рамка расширяет возможности власти обосновывать высокие военные расходы, дальнейшие ограничения гражданских свобод и перераспределение ресурсов в пользу силовых структур, делая идеологию инструментом управления в условиях затяжной конфронтации", - резюмируют в СВР.
Напомним
Центр противодействия дезинформации рассказал о новых российских учебниках истории для 10-11 классов, оправдывающих войну против Украины. Они подают агрессию как "вынужденный шаг" для спасения мира от НАТО.
