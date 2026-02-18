Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР

В кремле готовят институциональное оформление политики "традиционных ценностей", рассматривая создание постоянной межведомственной группы для системного продвижения этого нарратива в российском информационном пространстве. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Отмечается, что формально инициатива подается как попытка сформировать "семейно ориентированную среду", однако набор запланированных инструментов говорит о дальнейшем усилении идеологического контроля.

С 1 марта 2026 года начнет действовать запрет на прокат фильмов, якобы дискредитирующих "традиционные ценности": они не будут получать прокатных удостоверений, будут вытеснены с крупных онлайн-платформ, а за их распространение предусмотрены штрафы. Параллельно с 2026/2027 учебного года в школах вводят предмет "духовно-нравственная культура россии", а в вузах планируют цифровое тестирование студентов на соответствие идеологическим установкам государства