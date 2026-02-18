$43.170.07
17 февраля, 18:24
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 21520 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 25014 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 26899 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 25229 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 23892 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 28088 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36628 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48379 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 56897 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

По данным внешней разведки, кремль планирует создать межведомственную группу для продвижения «традиционных ценностей» в российском инфопространстве. Это включает запрет фильмов, дискредитирующих эти ценности, и введение новых предметов в школах.

Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР

В кремле готовят институциональное оформление политики "традиционных ценностей", рассматривая создание постоянной межведомственной группы для системного продвижения этого нарратива в российском информационном пространстве. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что формально инициатива подается как попытка сформировать "семейно ориентированную среду", однако набор запланированных инструментов говорит о дальнейшем усилении идеологического контроля.

С 1 марта 2026 года начнет действовать запрет на прокат фильмов, якобы дискредитирующих "традиционные ценности": они не будут получать прокатных удостоверений, будут вытеснены с крупных онлайн-платформ, а за их распространение предусмотрены штрафы. Параллельно с 2026/2027 учебного года в школах вводят предмет "духовно-нравственная культура россии", а в вузах планируют цифровое тестирование студентов на соответствие идеологическим установкам государства

- говорится в сообщении.

Указывается, что такое оформление "ценностной" политики является частью более широкой внутриполитической стратегии: через морально-идеологическую повестку дня власти рф стремятся консолидировать общество, повысить лояльность к центру принятия решений и одновременно усилить контроль над информационной средой. При этом перенос фокуса с экономических трудностей на культурные конфликты также снижает политические риски для кремля.

"Во внешнеполитическом измерении институционализация этой доктрины закрепляет представление войны против Украины как долговременного цивилизационного противостояния с Западом. Такая рамка расширяет возможности власти обосновывать высокие военные расходы, дальнейшие ограничения гражданских свобод и перераспределение ресурсов в пользу силовых структур, делая идеологию инструментом управления в условиях затяжной конфронтации", - резюмируют в СВР.

Напомним

Центр противодействия дезинформации рассказал о новых российских учебниках истории для 10-11 классов, оправдывающих войну против Украины. Они подают агрессию как "вынужденный шаг" для спасения мира от НАТО.

Вадим Хлюдзинский

