Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В детских садах РФ усиливают военную пропаганду

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В детских садах России вводят новый пропагандистский формат – музеи "специальной военной операции". Эту "методику воспитания" одобрили на всероссийском форуме дошкольного образования.

В детских садах РФ усиливают военную пропаганду

В детских садах россии начали создавать "музеи специальной военной операции" - новый инструмент пропаганды, одобренный на всероссийском форуме дошкольного образования. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

В российских детских садах вводят новый пропагандистский формат - музеи "специальной военной операции". 

Такую "методику воспитания" одобрили на всероссийском форуме дошкольного образования, который проходил при поддержке министерства просвещения рф. Ранее кремль ввел "разговоры о важном" - еженедельные пропагандистские уроки, на которых оправдывают действия кремля и героизируют участников войны против Украины. А теперь, создавая посвященные войне музеи, российские власти идут дальше в милитаристской пропаганде среди детей самого младшего возраста

- сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения власти рф последовательно выстраивают систему идеологического контроля, направленную на воспитание лояльного к путинскому режиму поколения.

"Детей воспитывают в атмосфере ненависти к Украине и Западу, начиная пропагандистскую обработку с детского сада. ", - добавили в ЦПД.

Напомним

россия выделила 1,5 миллиарда рублей на пропаганду в школах на временно оккупированных территориях, называя войну против Украины "возвращением земель". Директора школ вынуждены подавать фейковые отчеты об "успешной адаптации" детей, чтобы избежать проверок.

Вита Зеленецкая

