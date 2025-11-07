В детских садах РФ усиливают военную пропаганду
Киев • УНН
В детских садах России вводят новый пропагандистский формат – музеи "специальной военной операции". Эту "методику воспитания" одобрили на всероссийском форуме дошкольного образования.
В детских садах россии начали создавать "музеи специальной военной операции" - новый инструмент пропаганды, одобренный на всероссийском форуме дошкольного образования. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
В российских детских садах вводят новый пропагандистский формат - музеи "специальной военной операции".
Такую "методику воспитания" одобрили на всероссийском форуме дошкольного образования, который проходил при поддержке министерства просвещения рф. Ранее кремль ввел "разговоры о важном" - еженедельные пропагандистские уроки, на которых оправдывают действия кремля и героизируют участников войны против Украины. А теперь, создавая посвященные войне музеи, российские власти идут дальше в милитаристской пропаганде среди детей самого младшего возраста
Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения власти рф последовательно выстраивают систему идеологического контроля, направленную на воспитание лояльного к путинскому режиму поколения.
"Детей воспитывают в атмосфере ненависти к Украине и Западу, начиная пропагандистскую обработку с детского сада. ", - добавили в ЦПД.
Напомним
россия выделила 1,5 миллиарда рублей на пропаганду в школах на временно оккупированных территориях, называя войну против Украины "возвращением земель". Директора школ вынуждены подавать фейковые отчеты об "успешной адаптации" детей, чтобы избежать проверок.
Россия усиливает милитаризацию молодежи на оккупированных территориях Украины через учебные заведения07.11.25, 02:15 • 3726 просмотров