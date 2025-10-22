росіяни виділили 15 млрд рублів на промивання мізків школярам на ТОТ - ЦНС
Київ • УНН
росія виділила 1,5 мільярда рублів на пропаганду в школах на тимчасово окупованих територіях, називаючи війну проти України «поверненням земель». Директори шкіл змушені подавати фейкові звіти про «успішну адаптацію» дітей, щоб уникнути перевірок.
росія намагається впливати на школярів на тимчасово окупованих територіях, називаючи війна проти України "поверненням земель", а російських військових – "захисниками миру". На цю кампанію з промивання мізків держава-агресор виділила 1,5 мільярда рублів, повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
Деталі
москва вклала 1,5 мільярда рублів у пропаганду для шкіл на окупованих територіях. Так званий "сенатор" Кастюкевич особисто перевіряє, чи вчать дітей за підручниками, де війна — це "повернення земель", а російські військові — "захисники миру"
В ЦНС також повідомили, що директори шкіл на ТОТ змушені писати фейкові звіти про "успішну адаптацію" дітей, аби не потрапити під перевірки кураторів із Криму.
У Сімферополі вже готують "методичні центри", де вчителів навчають головному правилу: лояльність до росії важливіша за освіту
Доповнення
Під прикриттям "безкоштовних" антен російські окупанти збирають інформацію про мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Монтажників примушують працювати під тиском, а людей - приймати "подарунки".
В Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни зібрали освітян з окупаційних адміністрацій на "навчання" з "виховання патріотизму" і для надання методичок для промивання мізків дітям у захоплених школах.