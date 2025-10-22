росіяни виділили 15 млрд рублів на промивання мізків школярам на ТОТ - ЦНС

росія намагається впливати на школярів на тимчасово окупованих територіях, називаючи війна проти України "поверненням земель", а російських військових – "захисниками миру". На цю кампанію з промивання мізків держава-агресор виділила 1,5 мільярда рублів, повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

москва вклала 1,5 мільярда рублів у пропаганду для шкіл на окупованих територіях. Так званий "сенатор" Кастюкевич особисто перевіряє, чи вчать дітей за підручниками, де війна — це "повернення земель", а російські військові — "захисники миру" - говориться у повідомленні ЦНС.

В ЦНС також повідомили, що директори шкіл на ТОТ змушені писати фейкові звіти про "успішну адаптацію" дітей, аби не потрапити під перевірки кураторів із Криму.

У Сімферополі вже готують "методичні центри", де вчителів навчають головному правилу: лояльність до росії важливіша за освіту - додали в ЦНС.

Доповнення

Під прикриттям "безкоштовних" антен російські окупанти збирають інформацію про мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Монтажників примушують працювати під тиском, а людей - приймати "подарунки".

В Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни зібрали освітян з окупаційних адміністрацій на "навчання" з "виховання патріотизму" і для надання методичок для промивання мізків дітям у захоплених школах.