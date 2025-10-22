$41.740.01
россияне выделили 15 млрд рублей на промывание мозгов школьникам на ВОТ - ЦНС

Киев

 302 просмотра

Россия выделила 1,5 миллиарда рублей на пропаганду в школах на временно оккупированных территориях, называя войну против Украины «возвращением земель». Директора школ вынуждены подавать фейковые отчеты об «успешной адаптации» детей, чтобы избежать проверок.

россияне выделили 15 млрд рублей на промывание мозгов школьникам на ВОТ - ЦНС

Россия пытается влиять на школьников на временно оккупированных территориях, называя войну против Украины «возвращением земель», а российских военных – «защитниками мира». На эту кампанию по промыванию мозгов государство-агрессор выделило 1,5 миллиарда рублей, сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

Москва вложила 1,5 миллиарда рублей в пропаганду для школ на оккупированных территориях. Так называемый «сенатор» Кастюкевич лично проверяет, учат ли детей по учебникам, где война — это «возвращение земель», а российские военные — «защитники мира»

- говорится в сообщении ЦНС.

В ЦНС также сообщили, что директора школ на ВОТ вынуждены писать фейковые отчеты об «успешной адаптации» детей, чтобы не попасть под проверки кураторов из Крыма.

В Симферополе уже готовят «методические центры», где учителей обучают главному правилу: лояльность к России важнее образования

 - добавили в ЦНС.

Дополнение

Под прикрытием «бесплатных» антенн российские оккупанты собирают информацию о жителях временно оккупированной Луганщины. Монтажников принуждают работать под давлением, а людей - принимать «подарки».

В Центре национального сопротивления сообщили, что россияне собрали педагогов из оккупационных администраций на «обучение» по «воспитанию патриотизма» и для предоставления методичек для промывания мозгов детям в захваченных школах.

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Луганская область
Симферополь
Крым
Украина