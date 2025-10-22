Під виглядом безкоштовних антен: як окупанти збирають дані про мешканців Луганщини
Київ • УНН
Російські окупанти встановлюють комплекти "русский мир" на Луганщині, реєструючи адреси, телефони та паспортні дані власників. Монтажників змушують працювати під тиском, а людей приймати "подарунки", які відключають українські канали та фіксують глядачів у базі окупантів.
Під прикриттям "безкоштовних" антен російські окупанти збирають інформацію про мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Монтажників примушують працювати під тиском, а людей - приймати "подарунки". Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Деталі
Зазначається, що росіяни активно встановлюють комплекти "русский мир", замінюючи ними українське обладнання.
Насправді ж це не просто пропаганда - кожну антену реєструють, збираючи адреси, телефони й паспортні дані власників
За даними ЦНС, монтажників змушують працювати під тиском, а людей - приймати "подарунки", які відключають українські канали й фіксують глядачів у базі окупантів.
Нагадаємо
У російській федерації просувають неофіційний клієнт месенджера Telegram під назвою Telega. Він нібито дозволяє обходити блокування дзвінків, а насправді збирає персональні дані користувачів,