Під виглядом безкоштовних антен: як окупанти збирають дані про мешканців Луганщини

$41.760.03
48.660.10
ukenru
21:57 • 4612 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
19:58 • 12533 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 14016 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 18491 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 27029 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 39668 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 23407 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 22804 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23832 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22916 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
85%
750мм
Популярнi новини
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року21 жовтня, 13:20 • 14206 перегляди
Українські захисники ліквідували українофоба Івана Уса - сина екскандидата в президенти білорусі 21 жовтня, 14:19 • 5060 перегляди
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo21 жовтня, 15:32 • 10282 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo21 жовтня, 15:33 • 22748 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 9688 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 39669 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 47551 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 46088 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 51640 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 108589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 9758 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 27651 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 38171 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 29300 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 85405 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм
Storm Shadow

Під виглядом безкоштовних антен: як окупанти збирають дані про мешканців Луганщини

Київ • УНН

 • 1724 перегляди

Російські окупанти встановлюють комплекти "русский мир" на Луганщині, реєструючи адреси, телефони та паспортні дані власників. Монтажників змушують працювати під тиском, а людей приймати "подарунки", які відключають українські канали та фіксують глядачів у базі окупантів.

Під виглядом безкоштовних антен: як окупанти збирають дані про мешканців Луганщини

Під прикриттям "безкоштовних" антен російські окупанти збирають інформацію про мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Монтажників примушують працювати під тиском, а людей - приймати "подарунки". Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що росіяни активно встановлюють комплекти "русский мир", замінюючи ними українське обладнання.

Насправді ж це не просто пропаганда - кожну антену реєструють, збираючи адреси, телефони й паспортні дані власників

- йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, монтажників змушують працювати під тиском, а людей - приймати "подарунки", які відключають українські канали й фіксують глядачів у базі окупантів.

Нагадаємо

У російській федерації просувають неофіційний клієнт месенджера Telegram під назвою Telega. Він нібито дозволяє обходити блокування дзвінків, а насправді збирає персональні дані користувачів, 

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Telegram
Луганська область