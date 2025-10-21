$41.760.03
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9492 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14818 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17522 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17605 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17870 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16463 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15099 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31512 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20621 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Черговий інструмент цензури і стеження за громадянами: у чому небезпека російського клієнта месенджера Telegram під назвою Telega

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Неофіційний клієнт Telegram під назвою Telega, що просувається в рф, дозволяє обходити блокування дзвінків, але насправді збирає персональні дані користувачів. Додаток працює на інфраструктурі VK і державного месенджера MAX, повністю підконтрольних російському уряду.

Черговий інструмент цензури і стеження за громадянами: у чому небезпека російського клієнта месенджера Telegram під назвою Telega

У російській федерації просувають неофіційний клієнт месенджера Telegram під назвою Telega. Він нібито дозволяє обходити блокування дзвінків, а насправді збирає персональні дані користувачів, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Даний додаток працює на інфраструктурі VK і державного месенджера MAX. Ця IT-продукція повністю підконтрольна російському уряду і інтегрована у систему державного цифрового контролю, заявили в ЦПД.

Там додали, що російська влада отримує можливість здійснювати цензуру у мережі Telega, а також відстежувати листування і збирати персональні дані користувачів.

Серед них - IP-адреси, номери телефонів, час сесій, метадані дзвінків.

Також у коді програми знайдено службовий API-ключ VK і функцію "чорного списку" каналів, яку можна активувати дистанційно. Тобто йдеться про черговий інструмент цензури і стеження за громадянами

- заявили в ЦПД.

Ще у Центрі протидії дезінформації додали, що російська влада під виглядом "обходу цензури" крок за кроком будує "цифровий концтабір", де спроба зберегти приватність може стати пасткою.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України вимагають від школярів встановити російський державний месенджер MAX.

Євген Устименко

СуспільствоНовини СвітуТехнології
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Telegram
Україна