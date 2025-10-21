Черговий інструмент цензури і стеження за громадянами: у чому небезпека російського клієнта месенджера Telegram під назвою Telega
Київ • УНН
Неофіційний клієнт Telegram під назвою Telega, що просувається в рф, дозволяє обходити блокування дзвінків, але насправді збирає персональні дані користувачів. Додаток працює на інфраструктурі VK і державного месенджера MAX, повністю підконтрольних російському уряду.
У російській федерації просувають неофіційний клієнт месенджера Telegram під назвою Telega. Він нібито дозволяє обходити блокування дзвінків, а насправді збирає персональні дані користувачів, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Деталі
Даний додаток працює на інфраструктурі VK і державного месенджера MAX. Ця IT-продукція повністю підконтрольна російському уряду і інтегрована у систему державного цифрового контролю, заявили в ЦПД.
Там додали, що російська влада отримує можливість здійснювати цензуру у мережі Telega, а також відстежувати листування і збирати персональні дані користувачів.
Серед них - IP-адреси, номери телефонів, час сесій, метадані дзвінків.
Також у коді програми знайдено службовий API-ключ VK і функцію "чорного списку" каналів, яку можна активувати дистанційно. Тобто йдеться про черговий інструмент цензури і стеження за громадянами
Ще у Центрі протидії дезінформації додали, що російська влада під виглядом "обходу цензури" крок за кроком будує "цифровий концтабір", де спроба зберегти приватність може стати пасткою.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України вимагають від школярів встановити російський державний месенджер MAX.