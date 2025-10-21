Очередной инструмент цензуры и слежки за гражданами: в чем опасность российского клиента мессенджера Telegram под названием Telega
Киев • УНН
Неофициальный клиент Telegram под названием Telega, продвигаемый в рф, позволяет обходить блокировку звонков, но на самом деле собирает персональные данные пользователей. Приложение работает на инфраструктуре VK и государственного мессенджера MAX, полностью подконтрольных российскому правительству.
В российской федерации продвигают неофициальный клиент мессенджера Telegram под названием Telega. Он якобы позволяет обходить блокировки звонков, а на самом деле собирает персональные данные пользователей, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Детали
Данное приложение работает на инфраструктуре VK и государственного мессенджера MAX. Эта IT-продукция полностью подконтрольна российскому правительству и интегрирована в систему государственного цифрового контроля, заявили в ЦПД.
Там добавили, что российские власти получают возможность осуществлять цензуру в сети Telega, а также отслеживать переписку и собирать персональные данные пользователей.
Среди них - IP-адреса, номера телефонов, время сессий, метаданные звонков.
Также в коде программы найден служебный API-ключ VK и функция "черного списка" каналов, которую можно активировать дистанционно. То есть речь идет об очередном инструменте цензуры и слежки за гражданами
Еще в Центре противодействия дезинформации добавили, что российские власти под видом "обхода цензуры" шаг за шагом строят "цифровой концлагерь", где попытка сохранить приватность может стать ловушкой.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россияне на временно оккупированных территориях Украины требуют от школьников установить российский государственный мессенджер MAX.