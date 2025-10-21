Очередной инструмент цензуры и слежки за гражданами: в чем опасность российского клиента мессенджера Telegram под названием Telega

В российской федерации продвигают неофициальный клиент мессенджера Telegram под названием Telega. Он якобы позволяет обходить блокировки звонков, а на самом деле собирает персональные данные пользователей, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Данное приложение работает на инфраструктуре VK и государственного мессенджера MAX. Эта IT-продукция полностью подконтрольна российскому правительству и интегрирована в систему государственного цифрового контроля, заявили в ЦПД.

Там добавили, что российские власти получают возможность осуществлять цензуру в сети Telega, а также отслеживать переписку и собирать персональные данные пользователей.

Среди них - IP-адреса, номера телефонов, время сессий, метаданные звонков.

Также в коде программы найден служебный API-ключ VK и функция "черного списка" каналов, которую можно активировать дистанционно. То есть речь идет об очередном инструменте цензуры и слежки за гражданами