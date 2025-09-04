Окупанти на ТОТ примушують школярів встановлювати шпигунський месенджер MAX - ЦНС

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 вересня, 17:28 • 21145 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 35230 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 27266 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 26971 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 48738 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 24120 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25341 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23020 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25179 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49497 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.9м/с
75%
752мм
Популярнi новини
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 251929 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 249051 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 242824 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 5398 перегляди
"Коаліція охочих" у Парижі: ЗМІ оприлюднили список учасників і графік саміту04:47 • 462 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 17855 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 48727 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 35802 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49493 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 46107 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марселу Ребелу де Соза
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 5156 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 10170 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 13290 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 30558 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 43513 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Фейкові новини
BFM TV
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen

Окупанти на ТОТ примушують школярів встановлювати шпигунський месенджер MAX - ЦНС

Київ • УНН

 • 88 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вимагають від школярів встановити месенджер MAX. Цей додаток є державним месенджером рф, який передає владі всі дані з телефону.

Окупанти на ТОТ примушують школярів встановлювати шпигунський месенджер MAX - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни вимагають від школярів встановити шпигунський месенджер MAX. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на ТОТ окупанти запускають кампанію зі встановлення обов’язкового додатку MAX. Це державний месенджер рф, який передає владі всі дані з телефона.

У школах дітей уже перевіряють на факт встановлення програми. Саме через MAX росіяни планують будувати офіційну комунікацію та організовувати навчальний процес

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що це черговий інструмент контролю й стеження за українцями.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер MAX. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

кремль зводить "інформаційний паркан" на ТОТ України - ЦНС24.08.25, 08:46 • 3546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології
Telegram
Україна