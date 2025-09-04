Окупанти на ТОТ примушують школярів встановлювати шпигунський месенджер MAX - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни вимагають від школярів встановити месенджер MAX. Цей додаток є державним месенджером рф, який передає владі всі дані з телефону.
На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни вимагають від школярів встановити шпигунський месенджер MAX. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на ТОТ окупанти запускають кампанію зі встановлення обов’язкового додатку MAX. Це державний месенджер рф, який передає владі всі дані з телефона.
У школах дітей уже перевіряють на факт встановлення програми. Саме через MAX росіяни планують будувати офіційну комунікацію та організовувати навчальний процес
У ЦНС наголошують, що це черговий інструмент контролю й стеження за українцями.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.
Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер MAX. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.
