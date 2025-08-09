Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.
Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій установлювати месенджер-шпигун, який зберігає дані та передає їх спецслужбам рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
"На тимчасово окупованих територіях України з 1 вересня стає обов’язковим російський месенджер Max від компанії VK — під контролем Кремля та ФСБ", – йдеться в матеріалі.
Зазначено, що Мах зберігає дані власників і передає їх російським спецслужбам без рішення суду. Листування в ньому зберігається більше року, а ідентифікація – обовʼязкова.
Водночас застосунок отримує доступ до мікрофона, камери, контактів та місцезнаходження.
"Код закритий, можливі приховані бекдори; інтеграція з "Госуслугами" та іншими держсистемами", – додав Спротив.
