Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.
Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий устанавливать мессенджер-шпион, который сохраняет данные и передает их спецслужбам РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
"На временно оккупированных территориях Украины с 1 сентября становится обязательным российский мессенджер Max от компании VK — под контролем кремля и фсб", – говорится в материале.
Отмечено, что Max сохраняет данные владельцев и передает их российским спецслужбам без решения суда. Переписка в нем хранится более года, а идентификация – обязательна.
В то же время приложение получает доступ к микрофону, камере, контактам и местонахождению.
"Код закрыт, возможны скрытые бэкдоры; интеграция с "Госуслугами" и другими госсистемами", – добавило Сопротивление.
