8 августа, 15:03 • 22761 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 97886 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 102784 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 61746 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 121131 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 69114 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50778 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37268 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 100898 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26184 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион

Киев • УНН

 • 132 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион

Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий устанавливать мессенджер-шпион, который сохраняет данные и передает их спецслужбам РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"На временно оккупированных территориях Украины с 1 сентября становится обязательным российский мессенджер Max от компании VK — под контролем кремля и фсб", – говорится в материале.

Отмечено, что Max сохраняет данные владельцев и передает их российским спецслужбам без решения суда. Переписка в нем хранится более года, а идентификация – обязательна.

В то же время приложение получает доступ к микрофону, камере, контактам и местонахождению.

"Код закрыт, возможны скрытые бэкдоры; интеграция с "Госуслугами" и другими госсистемами", – добавило Сопротивление.

российские оккупанты строят на ВОТ Херсонщины "музей скреп" - ЦНС08.08.25, 08:03 • 2592 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Украина