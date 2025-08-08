Во временно оккупированной Новой Каховке россияне запускают очередной пропагандистский "культурный" проект - музей православных скреп. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что построят заведение на базе женского монастыря Корсунской иконы Божией Матери в рамках инициативы "сердце новороссии", которую курирует ручной митрополит кремля - тихон.

За "традиционными ценностями" скрывается привычная цель: стереть украинское культурное наследие и заменить его "русским миром". кремль разрушает музеи, памятники, историю - и на их месте строит идеологические храмы агрессии