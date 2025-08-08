российские оккупанты строят на ВОТ Херсонщины "музей скреп" - ЦНС
Киев • УНН
В оккупированной Новой Каховке россияне создают музей православных "скреп" на базе монастыря. Проект курирует митрополит Тихон, цель - уничтожение украинского культурного наследия.
Во временно оккупированной Новой Каховке россияне запускают очередной пропагандистский "культурный" проект - музей православных скреп. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что построят заведение на базе женского монастыря Корсунской иконы Божией Матери в рамках инициативы "сердце новороссии", которую курирует ручной митрополит кремля - тихон.
За "традиционными ценностями" скрывается привычная цель: стереть украинское культурное наследие и заменить его "русским миром". кремль разрушает музеи, памятники, историю - и на их месте строит идеологические храмы агрессии
В ЦНС призывают украинцев не "вестись" на фейковую "духовность", ведь под видом храмов оккупанты "продвигают свою идеологию уничтожения".
Напомним
По информации ЦНС, россияне используют захваченные музеи для пропаганды, открывая выставки, посвященные боевикам ДШВ рф.
