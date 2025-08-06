Окупанти перетворюють музеї на ТОТ на центри пропаганди - ЦНС
Київ • УНН
росіяни використовують захоплені музеї для пропаганди, відкриваючи виставки, присвячені бойовикам ДШВ рф. Це інструмент для спотворення історії та витіснення української ідентичності.
Окупанти на ТОТ перетворюють захоплені музеї на осередки пропаганди. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що росіяни відкривають у краєзнавчих музеях виставки, присвячені бойовикам ДШВ рф.
Ці "експозиції" - ще один інструмент для промивання мізків і спотворення історії. Їх створення курує окупаційна адміністрація, а завершити планують до жовтня
Там додають, що ворог намагається витерти українську ідентичність, замінивши її на міфи про "визволителів".
Нагадаємо
російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію. Подібні "експедиції" готуються на Херсонщині з метою привласнення українського минулого.
Пропагандистське "відновлення" ТОТ України зупиняється разом з економікою рф - ЦНС05.08.25, 01:55 • 5356 переглядiв