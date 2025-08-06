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Оккупанты превращают музеи на ВОТ в центры пропаганды - ЦНС

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Россияне используют захваченные музеи для пропаганды, открывая выставки, посвященные боевикам ДШВ РФ. Это инструмент для искажения истории и вытеснения украинской идентичности.

Оккупанты превращают музеи на ВОТ в центры пропаганды - ЦНС

Оккупанты на ВОТ превращают захваченные музеи в очаги пропаганды. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне открывают в краеведческих музеях выставки, посвященные боевикам ДШВ РФ.

Эти "экспозиции" - еще один инструмент для промывания мозгов и искажения истории. Их создание курирует оккупационная администрация, а завершить планируют к октябрю

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что враг пытается стереть украинскую идентичность, заменив ее на мифы о "освободителях".

Напомним

российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные "экспедиции" готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.

Пропагандистское «восстановление» ВОТ Украины останавливается вместе с экономикой РФ - ЦНС05.08.25, 01:55 • 5356 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Херсонская область
Крым
Украина