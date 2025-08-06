Оккупанты превращают музеи на ВОТ в центры пропаганды - ЦНС
Киев • УНН
Россияне используют захваченные музеи для пропаганды, открывая выставки, посвященные боевикам ДШВ РФ. Это инструмент для искажения истории и вытеснения украинской идентичности.
Оккупанты на ВОТ превращают захваченные музеи в очаги пропаганды. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне открывают в краеведческих музеях выставки, посвященные боевикам ДШВ РФ.
Эти "экспозиции" - еще один инструмент для промывания мозгов и искажения истории. Их создание курирует оккупационная администрация, а завершить планируют к октябрю
Там добавляют, что враг пытается стереть украинскую идентичность, заменив ее на мифы о "освободителях".
Напомним
российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные "экспедиции" готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.
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