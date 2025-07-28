"Волонтерская рота": Россия завезла сотню пропагандистов для работы с детьми на оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированные территории Украины прибыли сотни пропагандистов из РФ, которые будут работать в детских лагерях. Их цель – уничтожение самоидентификации украинских детей через пропагандистские лекции и навязывание российских идеологем.
На временно оккупированные территории Украины завезли сотню пропагандистов из РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что это участники подконтрольных Москве молодежных движений, которые будут работать в детских лагерях.
Их цель - не отдых и не помощь, а уничтожение самоидентификации украинских детей. Пропагандистские лекции, "разговоры о важном", "русские скрепы" - все это часть кремлевской стратегии геноцида
Там уверяют, что уже идентифицируют этих лиц, и "все причастные к этому процессу будут зафиксированы".
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.
Оккупанты привлекают украинских детей к пропаганде "дня Крещения Руси" - ЦНС27.07.25, 09:03 • 2832 просмотра