Оккупанты привлекают украинских детей к пропаганде "дня Крещения Руси" - ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях привлекают украинских детей к пропагандистским мероприятиям к так называемому «дню Крещения Руси». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что под предлогом «духовного воспитания» школьников заставляют рисовать иллюстрации князей и их жен – в сугубо русском стиле. При этом рисунки передают в церкви, где они становятся частью идеологической обработки.

На самом деле россияне используют крещение Киевского государства как орудие легендотворчества «русской нации» – что является фейком и не имеет никакого отношения к науке