Оккупанты привлекают украинских детей к пропаганде "дня Крещения Руси" - ЦНС
Киев • УНН
Россияне на временно оккупированных территориях привлекают украинских детей к пропагандистским мероприятиям ко так называемому "дню Крещения Руси". Школьников заставляют рисовать иллюстрации князей в русском стиле, которые затем передают в церкви для идеологической обработки.
Россияне на временно оккупированных территориях привлекают украинских детей к пропагандистским мероприятиям к так называемому «дню Крещения Руси». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
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Отмечается, что под предлогом «духовного воспитания» школьников заставляют рисовать иллюстрации князей и их жен – в сугубо русском стиле. При этом рисунки передают в церкви, где они становятся частью идеологической обработки.
На самом деле россияне используют крещение Киевского государства как орудие легендотворчества «русской нации» – что является фейком и не имеет никакого отношения к науке
Там называют это еще одним примером визуального и культурного присвоения украинской истории.
«Детей втягивают в фальшивую мифологию «русского мира» через церковь», - констатируют в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому «дню флота». Детей из детсадов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере «Варяг».
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум «Александровский стяг», где навязывали «величие РФ» и искаженную историю.
В оккупированном Луганске детей будут учить делать дроны для армии рф - ЦНС26.07.25, 03:34 • 3626 просмотров