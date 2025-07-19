Перевдягли у форму свого флоту та провели пропагандистську лекцію: як росіяни зомбують дітей на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

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За даними Центру, дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

Цинізм у тому, що сам "Варяг" був ганебно зданий японцям у війні, розвʼязаній росією. Уся історія російського флоту – це хроніка поразок. Тож краще б кремлівські пропагандисти розповіли дітям про "Москва" й уламки чф на дні Чорного моря - йдеться у повідомленні.

російські окупанти на ТОТ України примусово звезли школярів на пропагандистський форум - ЦНС