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Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
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Перевдягли у форму свого флоту та провели пропагандистську лекцію: як росіяни зомбують дітей на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

На тимчасово окупованих територіях росіяни перевдягли дітей у форму моряків для пропагандистської лекції про крейсер "Варяг". Центр національного спротиву зазначає, що історія російського флоту є хронікою поразок.

Перевдягли у форму свого флоту та провели пропагандистську лекцію: як росіяни зомбують дітей на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Центру, дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

Цинізм у тому, що сам "Варяг" був ганебно зданий японцям у війні, розвʼязаній росією. Уся історія російського флоту – це хроніка поразок. Тож краще б кремлівські пропагандисти розповіли дітям про "Москва" й уламки чф на дні Чорного моря 

- йдеться у повідомленні.

російські окупанти на ТОТ України примусово звезли школярів на пропагандистський форум - ЦНС10.07.25, 01:45 • 4512 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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