Переодели в форму своего флота и провели пропагандистскую лекцию: как россияне зомбируют детей на оккупированных территориях
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне переодели детей в форму моряков для пропагандистской лекции о крейсере "Варяг". Центр национального сопротивления отмечает, что история российского флота является хроникой поражений.
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По данным Центра, детей из детсадов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Цинизм в том, что сам "Варяг" был позорно сдан японцам в войне, развязанной россией. Вся история российского флота – это хроника поражений. Так что лучше бы кремлевские пропагандисты рассказали детям о "Москве" и обломках чф на дне Черного моря
российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС10.07.25, 01:45 • 4512 просмотров