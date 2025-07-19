На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, детей из детсадов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".

Цинизм в том, что сам "Варяг" был позорно сдан японцам в войне, развязанной россией. Вся история российского флота – это хроника поражений. Так что лучше бы кремлевские пропагандисты рассказали детям о "Москве" и обломках чф на дне Черного моря - говорится в сообщении.

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