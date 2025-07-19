Переодели в форму своего флота и провели пропагандистскую лекцию: как россияне зомбируют детей на оккупированных территориях

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
18:36 • 3230 просмотра
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
17:59 • 6898 просмотра
Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
17:24 • 7718 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
14:56 • 12505 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 73008 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 200238 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 104139 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 97770 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 96172 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 77458 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
80%
742мм
Популярные новости
Насиловала дочь ради заработка на порнографии: киевлянку приговорили к 15 годам и лишили родительских прав19 июля, 10:57 • 14578 просмотра
Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание19 июля, 11:24 • 5018 просмотра
В районе временно оккупированной Запорожской АЭС замечен дым: что известно19 июля, 11:40 • 11645 просмотра
В правительстве обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций: в фокусе - масштабирование "антишахедных" решений19 июля, 12:00 • 4260 просмотра
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города19 июля, 12:41 • 9236 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 200242 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 130909 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 198700 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 220583 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 398240 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Александр Усик
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепр
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 11401 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 73010 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 135779 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 139088 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 144235 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Truth Social
M1 Abrams
9К720 Искандер

Переодели в форму своего флота и провели пропагандистскую лекцию: как россияне зомбируют детей на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

На временно оккупированных территориях россияне переодели детей в форму моряков для пропагандистской лекции о крейсере "Варяг". Центр национального сопротивления отмечает, что история российского флота является хроникой поражений.

Переодели в форму своего флота и провели пропагандистскую лекцию: как россияне зомбируют детей на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, детей из детсадов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".

Цинизм в том, что сам "Варяг" был позорно сдан японцам в войне, развязанной россией. Вся история российского флота – это хроника поражений. Так что лучше бы кремлевские пропагандисты рассказали детям о "Москве" и обломках чф на дне Черного моря 

- говорится в сообщении.

российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС10.07.25, 01:45 • 4512 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Черное море
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9