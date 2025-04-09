Новая Каховка

российские военные ищут новые места для размещения личного состава в общежитиях оккупированной Каховки. Захватническая " администрация "получила приказ" освободить " помещение для войск рф.
На оккупированных территориях Херсонской области россияне собирают бездомных собак и кошек в «приюты». Животные оказываются в ужасных условиях, где становятся жертвами голода и болезней, а некоторых отстреливают на улицах.
В российском городе Сергиев Посад неизвестный пытался поджечь офис партии "единая россия" коктейлем Молотова, повредив фасад и вывеску с графиком работы.
За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.
российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.
Украина сталкивается с трудностями в приобретении боеприпасов советских времен непосредственно у балканских стран из-за влияния россии и внутреннего законодательства, поэтому она полагается на страны-посредники, такие как члены ЕС или США, чтобы приобрести такие боеприпасы.
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт.
В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.
Четырех известных пособников российского агрессора с Херсонщины будут судить за пособничество оккупантам и передачу ФСБ граждан Украины.
Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области вывезли пенсионные архивы в оккупированный Геническ для якобы оцифровки. В архиве было более 20 тыс. пенсионных дел.
Эксперт считает, что в Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена.