В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина
Киев • УНН
В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.
Утром, 27 февраля, в Новой Каховке прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "единая россия" и неподалеку от "избирательного участка". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, силы движения сопротивления передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе
Отмечается, что враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ВОТ. Поэтому россияне чтобы не сеять панику пока заявляют о мифических БПЛА, которые якобы ударили по объектам, хочет это не соответствует действительности
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов26 февраля 2024, 08:45 • 134109 просмотров
Дополнение
Центр национального сопротивления призывает граждан Украины не участвовать в пропагандистской постановке кремля под названием "выборы".
В то же время Движение сопротивления отмечает, что каждый коллаборационист, который помогает организовывать "избирательный процесс", понесет ответственность за свои действия.
Напомним,
президент россии владимир путин подписал указ "О военно-административном делении", согласно которому временно оккупированные территории Украины вносят в Южный военный округ рф.
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина
В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.
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