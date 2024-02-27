В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина

Утром, 27 февраля, в Новой Каховке прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "единая россия" и неподалеку от "избирательного участка". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, силы движения сопротивления передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе - заявили в Сопротивлении.

Отмечается, что враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ВОТ. Поэтому россияне чтобы не сеять панику пока заявляют о мифических БПЛА, которые якобы ударили по объектам, хочет это не соответствует действительности

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает граждан Украины не участвовать в пропагандистской постановке кремля под названием "выборы".

В то же время Движение сопротивления отмечает, что каждый коллаборационист, который помогает организовывать "избирательный процесс", понесет ответственность за свои действия.

Напомним,

президент россии владимир путин подписал указ "О военно-административном делении", согласно которому временно оккупированные территории Украины вносят в Южный военный округ рф.