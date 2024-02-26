путін підписав указ про "внесення" окупованих територій України до Південного військового округу рф
Київ • УНН
путін підписав указ про "приєднання" окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до складу Південного військового округу росії.
президент росії володимир путін підписав указ "Про військово-адміністративний поділ", згідно з яким тимчасово окуповані території України вносять до Південного військового округу рф. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Згідно з документом, до складу Південного військового округу включено так звані "ДНР", "ЛНР", тимчасово загарбані території Херсонської і Запорізької області.
Слід зауважити, що тимчасово окуповані Крим і Севастополь Кремлем були включені до складу Південного військового округу рф раніше.
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Доповнення
Крім того, Указ передбачає формування ленінградського та московського військових округів в рф.
Військові округи з центрами у москві та санкт-петербурзі в рф і існували до 2010 року. Раніше їхнє "повернення" анонсував міністр оборони рф сергій шойгу оголосив наприкінці 2022 року, репрезентуючи реформу армії.
Нагадаємо
Запорізька ОВА повідомила, що на ТОТ розпочалося "дострокове голосування" у "виборах", незаконно організованих окупантами.
Протягом трьох тижнів у жителів ТОТ збиратимуть голоси в підтримку путіна - як повідомляється, члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи.