Федоров про "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: рф завезла сотні агітаторів та організаторів
Київ • УНН
Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що російські окупанти привезли сотні агітаторів та організаторів з окупованого Криму та росії для проведення незаконного дострокового голосування на "виборах" у Мелітополі та Запорізькій області.
Російські окупанти завезли сотні агітаторів та організаторів для проведення незаконного дострокового голосування на "виборах" президента рф в Мелітополі та на окупованій території Запорізької області. Про це журналісту УНН повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ми розуміємо, що це не про вибори і точно не про демократію. Вони дійсно розпочали їх з вчорашнього дня, не дивлячись на те, що вибори будуть проходити десь в середині березня. Розпочали для того, щоб їхній російський контингент, який знаходиться сьогодні на тимчасово окупованій території, уже ставав у черги та починав голосувати. Точно ніхто з цивільних людей не приймає участь, не буде голосувати та приймати жодну участь в цьому всьому фарсі
Він наголосив, що росіянам насправді й не потрібно, щоб хтось голосував, тому що вони напишуть будь-який результат.
Їм потрібен такий маркер, на якому вони покажуть, що наче "вибори" відбулися. Вони сьогодні завезли сотні агітаторів та організаторів "виборів" з інших територій, тому що не знайти на території Мелітополя і Запорізької області
За його словами, завозили людей з тимчасово окупованого Криму, з краснодарського краю рф.
Доповнення
25 лютого Запорізька ОВА повідомила, що на ТОТ розпочалося "дострокове голосування" у "виборах", незаконно організованих окупантами.
Протягом трьох тижнів у жителів ТОТ збиратимуть голоси в підтримку путіна - як повідомляється, члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи. З 15 по 17 березня людей, як зазначається, зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.