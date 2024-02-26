Федоров про "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: рф завезла сотні агітаторів та організаторів

Російські окупанти завезли сотні агітаторів та організаторів для проведення незаконного дострокового голосування на "виборах" президента рф в Мелітополі та на окупованій території Запорізької області. Про це журналісту УНН повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ми розуміємо, що це не про вибори і точно не про демократію. Вони дійсно розпочали їх з вчорашнього дня, не дивлячись на те, що вибори будуть проходити десь в середині березня. Розпочали для того, щоб їхній російський контингент, який знаходиться сьогодні на тимчасово окупованій території, уже ставав у черги та починав голосувати. Точно ніхто з цивільних людей не приймає участь, не буде голосувати та приймати жодну участь в цьому всьому фарсі