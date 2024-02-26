Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Российские оккупанты завезли сотни агитаторов и организаторов для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" президента рф в Мелитополе и на оккупированной территории Запорожской области. Об этом журналисту УНН сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Мы понимаем, что это не о выборах и точно не о демократии. Они действительно начали их со вчерашнего дня, несмотря на то, что выборы будут проходить где-то в середине марта. Начали для того, чтобы их российский контингент, который находится сегодня на временно оккупированной территории, уже становился в очереди и начинал голосовать. Точно никто из гражданских людей не принимает участие, не будет голосовать и принимать никакое участие в этом всем фарсе - рассказал Федоров.

Он отметил, что россиянам на самом деле и не нужно, чтобы кто-то голосовал, потому что они напишут любой результат.

Им нужен такой маркер, на котором они покажут, что как будто "выборы" состоялись. Они сегодня завезли сотни агитаторов и организаторов "выборов" с других территорий, потому что не найти на территории Мелитополя и Запорожской области - сказал Федоров.

По его словам, завозили людей из временно оккупированного Крыма, из краснодарского края рф.

Дополнение

25 февраля Запорожская ОВА сообщила, что на ВОТ началось "досрочное голосование" в "выборах", незаконно организованных оккупантами.

В течение трех недель у жителей ВОТ будут собирать голоса в поддержку путина - как сообщается, члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения. С 15 по 17 марта людей, как отмечается, будут сгонять на избирательные участки, чтобы выполнить задание от кремля и местных гауляйтеров: собрать поддержку диктатора на уровне 94%.