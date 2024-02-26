Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  17720 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  115693 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  131502 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  123250 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  121861 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  120135 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  110420 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  111860 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  113523 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  238438 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:45  •  17720 просмотра

Read in English

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что российские оккупанты привезли сотни агитаторов и организаторов из оккупированного Крыма и россии для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" в Мелитополе и Запорожской области.

Российские оккупанты завезли сотни агитаторов и организаторов для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" президента рф в Мелитополе и на оккупированной территории Запорожской области. Об этом журналисту УНН сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Мы понимаем, что это не о выборах и точно не о демократии. Они действительно начали их со вчерашнего дня, несмотря на то, что выборы будут проходить где-то в середине марта. Начали для того, чтобы их российский контингент, который находится сегодня на временно оккупированной территории, уже становился в очереди и начинал голосовать. Точно никто из гражданских людей не принимает участие, не будет голосовать и принимать никакое участие в этом всем фарсе

- рассказал Федоров.

Он отметил, что россиянам на самом деле и не нужно, чтобы кто-то голосовал, потому что они напишут любой результат.

Им нужен такой маркер, на котором они покажут, что как будто "выборы" состоялись. Они сегодня завезли сотни агитаторов и организаторов "выборов" с других территорий, потому что не найти на территории Мелитополя и Запорожской области

- сказал Федоров.

По его словам, завозили людей из временно оккупированного Крыма, из краснодарского края рф.

Дополнение

25 февраля Запорожская ОВА сообщила, что на ВОТ началось "досрочное голосование" в "выборах", незаконно организованных оккупантами.

В течение трех недель у жителей ВОТ будут собирать голоса в поддержку путина - как сообщается, члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения. С 15 по 17 марта людей, как отмечается, будут сгонять на избирательные участки, чтобы выполнить задание от кремля и местных гауляйтеров: собрать поддержку диктатора на уровне 94%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
ivan-fedorov-politykИван Федоров
krymКрым
melitopolМелитополь
zaporozheЗапорожье
Федоров про "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: рф завезла сотні агітаторів та організаторів
Fedorov on the "elections" in the temporarily occupied territories of Zaporizhzhia region: Russia brought hundreds of agitators and organizers
Новости по теме

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что российские оккупанты привезли сотни агитаторов и организаторов из оккупированного Крыма и россии для проведения незаконного досрочного голосования на "выборах" в Мелитополе и Запорожской области.

Война •   •  17720 просмотра
Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Из-за повреждения российскими обстрелами магистрального водопровода водоснабжение в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области будет временно сокращено на 25%.

Общество •   •  6655 просмотра
В четырех городах Донецкой области временно ограничат подачу воды из-за повреждений в результате обстрелов рф

Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"

Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

Культура •   •  4786 просмотра
Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"

Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.

Война •   •  14853 просмотра
Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны и направить все поставки в Украину, чтобы помочь защитить Европу.

Война •   •  14436 просмотра
Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых

кремль принял нормативно-правовые акты для стимулирования добычи полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях с целью получения сырья, необходимого для работы захваченных металлургических предприятий.

Война •   •  17927 просмотра
На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых

"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus

Украина снова обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus на фоне продолжающегося спора в Берлине.

Война •   •  18331 просмотра
"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus

Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

Служба безопасности Украины разоблачила супругов агентов фсб, которые готовили ракетные удары по тепловой электростанции во Львовской области, чтобы обесточить Западную Украину.

Война •   •  15707 просмотра
Готовили ракетный удар по ТЭС на Львовщине: задержаны супруги агентов фсб

Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

Российская армия запустила управляемые авиабомбы по домам гражданских лиц в Сумской области, в результате чего погибло два человека и было повреждено шесть домов, что стало поводом для расследования нарушений законов и обычаев войны.

Война •   •  13971 просмотра
Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

Дефицита электричества нет, из-за ракетного удара отключалось оборудование на подстанции в Кировоградской области - Минэнерго

Вследствие боевых действий и технических проблем некоторые линии электропередачи и подстанции в Украине были временно обесточены, но в целом энергосистема остается сбалансированной.

Общество •   •  16982 просмотра
Дефицита электричества нет, из-за ракетного удара отключалось оборудование на подстанции в Кировоградской области - Минэнерго