путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

президент россии владимир путин подписал указ "О военно-административном делении", согласно которому временно оккупированные территории Украины вносят в Южный военный округ рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Согласно документу, в состав Южного военного округа включены так называемые "ДНР", "ЛНР", временно захваченные территории Херсонской и Запорожской области.

Следует заметить, что временно оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа рф ранее.

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Дополнение

Кроме того, Указ предусматривает формирование ленинградского и московского военных округов в рф.

Военные округа с центрами в москве и санкт-петербурге в рф и существовали до 2010 года. Ранее их "возвращение" анонсировал министр обороны рф сергей шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.

Напомним

Запорожская ОВА сообщила, что на ВОТ началось "досрочное голосование" в "выборах", незаконно организованных оккупантами.

В течение трех недель у жителей ВОТ будут собирать голоса в поддержку путина - как сообщается, члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения.