путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  38228 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  100840 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  108502 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  117363 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  116804 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  117464 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  141785 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  152894 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  139756 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134017 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:24  •  14115 просмотра

Read in English

путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.

президент россии владимир путин подписал указ "О военно-административном делении", согласно которому временно оккупированные территории Украины вносят в Южный военный округ рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали 

 Согласно документу, в состав Южного военного округа включены так называемые "ДНР", "ЛНР", временно захваченные территории Херсонской и Запорожской области.

Следует заметить, что временно оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа рф ранее.

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов26 февраля 2024, 08:45 • 117464 просмотра

Дополнение

Кроме того, Указ предусматривает формирование ленинградского и московского  военных округов в рф. 

Военные округа с центрами в москве и санкт-петербурге в рф и существовали до 2010 года. Ранее их "возвращение" анонсировал министр обороны рф сергей шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.

Напомним

Запорожская ОВА сообщила, что на ВОТ началось "досрочное голосование" в "выборах", незаконно организованных оккупантами.

В течение трех недель у жителей ВОТ будут собирать голоса в поддержку путина - как сообщается, члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
khersonХерсон
путін підписав указ про "внесення" окупованих територій України до Південного військового округу рф
putin signs a decree to "add" the occupied territories of Ukraine to the Southern Military District of russia
Новости по теме

путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.

Война •   •  14115 просмотра
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"

Оккупанты свозят украинскую молодежь с оккупированных территорий на "всемирный фестиваль", используя директоров школ и пророссийские организации для промывки мозгов.

Война •   •  12112 просмотра
"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"

"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Зеленский заявил, что ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой во время встречи с премьер-министром Болгарии, где они обсуждали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.

Война •   •  15833 просмотра
"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Служба безопасности Украины разоблачила заключенного Житомирской исправительной колонии, который требовал деньги у родственников пленных или пропавших без вести на фронте украинских военнослужащих, обещая посодействовать в их розыске и возвращении домой.

Криминал и ЧП •   •  10307 просмотра
Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.

Война •   •  12720 просмотра
Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.

Политика •   •  14134 просмотра
Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что замороженные российские активы в западных странах могут покрыть значительную часть расходов на восстановление и оборону Украины от российского вторжения.

Война •   •  16101 просмотра
"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова

Центр противодействия дезинформации опроверг заявления российской пропаганды о том, что Украина готовится к сдаче Харькова. В ЦПД объясняют, что оккупанты пытаются деморализовать общество и посеять панические настроения.

Война •   •  11673 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

Война •   •  38228 просмотра
Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко

Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.

Криминал и ЧП •   •  10976 просмотра
Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко