путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф
Киев • УНН
путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.
президент россии владимир путин подписал указ "О военно-административном делении", согласно которому временно оккупированные территории Украины вносят в Южный военный округ рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Согласно документу, в состав Южного военного округа включены так называемые "ДНР", "ЛНР", временно захваченные территории Херсонской и Запорожской области.
Следует заметить, что временно оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа рф ранее.
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Дополнение
Кроме того, Указ предусматривает формирование ленинградского и московского военных округов в рф.
Военные округа с центрами в москве и санкт-петербурге в рф и существовали до 2010 года. Ранее их "возвращение" анонсировал министр обороны рф сергей шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.
Напомним
Запорожская ОВА сообщила, что на ВОТ началось "досрочное голосование" в "выборах", незаконно организованных оккупантами.
В течение трех недель у жителей ВОТ будут собирать голоса в поддержку путина - как сообщается, члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения.
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф
путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.
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