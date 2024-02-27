В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії путіна
Київ • УНН
У Новій Каховці сталися вибухи біля офісу окупаційної партії "єдина росія" та виборчої дільниці. Таким чином окупанти намагаються зірвати фейкові вибори презиеднта рф.
Вранці, 27 лютого, у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "єдина росія" та неподалік від "виборчої дільниці". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Так, сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті
Зазначається, що ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах, хоче це не відповідає дійсності
Федоров про "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: рф завезла сотні агітаторів та організаторів 26.02.24, 10:45 • 142343 перегляди
Доповнення
Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці кремля під назвою "вибори".
Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії.
Нагадаємо
президент росії володимир путін підписав указ "Про військово-адміністративний поділ", згідно з яким тимчасово окуповані території України вносять до Південного військового округу рф.