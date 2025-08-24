Движение "Желтая лента" запустило сайт для поздравлений с Днем Независимости жителей оккупированных территорий
Киев • УНН
Движение "Желтая лента" представило платформу 24independence.day для поздравлений жителей временно оккупированных территорий Украины с Днем Независимости. Сайт позволяет отправлять личные поздравления и слова поддержки, объединяя украинцев.
24 августа движение "Желтая лента" представило платформу 24independence.day, где каждый может отправить поздравление жителям временно оккупированных территорий Украины по случаю Дня Независимости или передать свои слова поддержки всей стране.
Об этом в Телеграм сообщило движение "Желтая лента", пишет УНН.
Детали
Сайт 24independence.day создан, чтобы объединить украинцев в этот важный день и дать возможность каждому выразить поддержку тем, кто находится на временно оккупированных территориях.
Пользователи могут отправлять личные поздравления, слова объятий и поддержки, демонстрируя, что несмотря на разделение линией оккупации, украинцы остаются одной семьей.
Организаторы акцентируют, что даже жители ВОТ могут воспользоваться платформой, чтобы обратиться ко всем украинцам и поделиться своими словами солидарности.
Инициатива призвана не только морально поддержать граждан, но и показать всему миру единство украинского народа в праздничные дни.
Давайте вместе продемонстрируем, что все мы – одна большая семья
Напомним
Движение "Желтая лента" украсило украинскими флагами оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Акция состоялась 23 августа, в День Государственного флага Украины, охватив Евпаторию, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановку, Геническ, Бердянск, Мариуполь, Симферополь и Новую Каховку.