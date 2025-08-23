Українські прапори з'явилися в окупованих містах чотирьох областей і Криму - "Жовта стрічка"

Українськими прапорами прикрасили окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму, повідомили у русі "Жовта стрічка" 23 серпня, у День Державного прапора України, пише УНН.

Рух "Жовта Стрічка" прикрасив українськими прапорами тимчасово окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. Євпаторія, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівка, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь святкують день українського прапора разом з усією країною. Не забувайте, що ніхто не чекає на деокупацію так сильно, як люди які вимушені жити в окупації