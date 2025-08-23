Українські прапори з'явилися в окупованих містах чотирьох областей і Криму - "Жовта стрічка"

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 14005 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 14301 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 15994 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 11310 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 32302 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29272 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 25172 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24928 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24508 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13742 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 16586 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 13326 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12 • 13505 перегляди
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар23 серпня, 04:55 • 5708 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 13815 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 14006 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 13937 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 15995 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 22355 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 32303 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Елбридж Колбі
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Київська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 25172 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 16012 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 18053 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 20860 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 28534 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
МіГ-29
Долар США
Євро
Facebook

Українські прапори з'явилися в окупованих містах чотирьох областей і Криму - "Жовта стрічка"

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Рух "Жовта стрічка" прикрасив українськими прапорами окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Акція відбулася 23 серпня, у День Державного прапора України, охопивши Євпаторію, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Сімферополь та Нову Каховку.

Українські прапори з'явилися в окупованих містах чотирьох областей і Криму - "Жовта стрічка"

Українськими прапорами прикрасили окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму, повідомили у русі "Жовта стрічка" 23 серпня, у День Державного прапора України, пише УНН.

Рух "Жовта Стрічка" прикрасив українськими прапорами тимчасово окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. Євпаторія, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівка, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь святкують день українського прапора разом з усією країною. Не забувайте, що ніхто не чекає на деокупацію так сильно, як люди які вимушені жити в окупації

- вказали у "Жовтій стрічці" у соцмережах.

Зокрема, як вказано, "сьогодні День державного прапора, і активісти руху "Жовта Стрічка" підняли прапор України у Сімферополі".

"Залізничний район міста. Після російської окупації 2014 року порожня сімферопольська залізниця, колишні європейські ворота до Криму, стала сумним і страшним символом окупації. Український прапор з залізничного вокзалу було знято. Та у нас у всіх є українські прапори, сховані від окупантів, і вони дочекаються свого часу. Ми віримо в ЗСУ та разом з усіма українцями працюємо заради Перемоги й повернення кожного клаптика української землі під синьо-жовтий прапор. Ми будемо чинити спротив стільки, скільки потрібно. І зрештою, все буде Україна!" - наголосили у русі.

Також активісти руху "Жовта Стрічка" показали ще низку світлин з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

"Генічеськ та Нова Каховка - це українські міста. З Днем Державного прапора! Щоб там не було, але він обов'язково майорітиме над кожною українською оселею. Працюємо задля цього", - вказали у русі.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Генічеськ
Євпаторія
Збройні сили України
Херсонська область
Сімферополь
Крим
Севастополь
Нова Каховка
Бердянськ
Луганськ
Маріуполь
Донецьк