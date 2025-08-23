Українські прапори з'явилися в окупованих містах чотирьох областей і Криму - "Жовта стрічка"
Рух "Жовта стрічка" прикрасив українськими прапорами окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Акція відбулася 23 серпня, у День Державного прапора України, охопивши Євпаторію, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Сімферополь та Нову Каховку.
Рух "Жовта Стрічка" прикрасив українськими прапорами тимчасово окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. Євпаторія, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівка, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь святкують день українського прапора разом з усією країною. Не забувайте, що ніхто не чекає на деокупацію так сильно, як люди які вимушені жити в окупації
Зокрема, як вказано, "сьогодні День державного прапора, і активісти руху "Жовта Стрічка" підняли прапор України у Сімферополі".
"Залізничний район міста. Після російської окупації 2014 року порожня сімферопольська залізниця, колишні європейські ворота до Криму, стала сумним і страшним символом окупації. Український прапор з залізничного вокзалу було знято. Та у нас у всіх є українські прапори, сховані від окупантів, і вони дочекаються свого часу. Ми віримо в ЗСУ та разом з усіма українцями працюємо заради Перемоги й повернення кожного клаптика української землі під синьо-жовтий прапор. Ми будемо чинити спротив стільки, скільки потрібно. І зрештою, все буде Україна!" - наголосили у русі.
Також активісти руху "Жовта Стрічка" показали ще низку світлин з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
"Генічеськ та Нова Каховка - це українські міста. З Днем Державного прапора! Щоб там не було, але він обов'язково майорітиме над кожною українською оселею. Працюємо задля цього", - вказали у русі.