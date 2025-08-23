$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 14107 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 14392 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 16085 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 11346 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 32371 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29279 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25200 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24932 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24508 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13744 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Украинские флаги появились в оккупированных городах четырех областей и Крыма - "Желтая лента"

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Движение "Желтая лента" украсило украинскими флагами оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Акция состоялась 23 августа, в День Государственного флага Украины, охватив Евпаторию, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановку, Геническ, Бердянск, Мариуполь, Симферополь и Новую Каховку.

Украинские флаги появились в оккупированных городах четырех областей и Крыма - "Желтая лента"

Украинскими флагами украсили оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, сообщили в движении "Желтая лента" 23 августа, в День Государственного флага Украины, пишет УНН.

Движение "Желтая Лента" украсило украинскими флагами временно оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Евпатория, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановка, Геническ, Бердянск, Мариуполь празднуют день украинского флага вместе со всей страной. Не забывайте, что никто не ждет деоккупации так сильно, как люди, вынужденные жить в оккупации

- указали в "Желтой ленте" в соцсетях.

В частности, как указано, "сегодня День государственного флага, и активисты движения "Желтая Лента" подняли флаг Украины в Симферополе".

"Железнодорожный район города. После российской оккупации 2014 года пустая симферопольская железная дорога, бывшие европейские ворота в Крым, стала печальным и страшным символом оккупации. Украинский флаг с железнодорожного вокзала был снят. Но у нас у всех есть украинские флаги, спрятанные от оккупантов, и они дождутся своего часа. Мы верим в ВСУ и вместе со всеми украинцами работаем ради Победы и возвращения каждого клочка украинской земли под сине-желтый флаг. Мы будем сопротивляться столько, сколько нужно. И в конце концов, все будет Украина!" - подчеркнули в движении.

Также активисты движения "Желтая Лента" показали еще ряд фотографий из временно оккупированной части Херсонщины.

"Геническ и Новая Каховка - это украинские города. С Днем Государственного флага! Что бы там ни было, но он обязательно будет развеваться над каждым украинским домом. Работаем ради этого", - указали в движении.

Юлия Шрамко

