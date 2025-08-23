Украинские флаги появились в оккупированных городах четырех областей и Крыма - "Желтая лента"
Киев • УНН
Движение "Желтая лента" украсило украинскими флагами оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Акция состоялась 23 августа, в День Государственного флага Украины, охватив Евпаторию, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановку, Геническ, Бердянск, Мариуполь, Симферополь и Новую Каховку.
Движение "Желтая Лента" украсило украинскими флагами временно оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Евпатория, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановка, Геническ, Бердянск, Мариуполь празднуют день украинского флага вместе со всей страной. Не забывайте, что никто не ждет деоккупации так сильно, как люди, вынужденные жить в оккупации
В частности, как указано, "сегодня День государственного флага, и активисты движения "Желтая Лента" подняли флаг Украины в Симферополе".
"Железнодорожный район города. После российской оккупации 2014 года пустая симферопольская железная дорога, бывшие европейские ворота в Крым, стала печальным и страшным символом оккупации. Украинский флаг с железнодорожного вокзала был снят. Но у нас у всех есть украинские флаги, спрятанные от оккупантов, и они дождутся своего часа. Мы верим в ВСУ и вместе со всеми украинцами работаем ради Победы и возвращения каждого клочка украинской земли под сине-желтый флаг. Мы будем сопротивляться столько, сколько нужно. И в конце концов, все будет Украина!" - подчеркнули в движении.
Также активисты движения "Желтая Лента" показали еще ряд фотографий из временно оккупированной части Херсонщины.
"Геническ и Новая Каховка - это украинские города. С Днем Государственного флага! Что бы там ни было, но он обязательно будет развеваться над каждым украинским домом. Работаем ради этого", - указали в движении.