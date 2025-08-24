$41.220.00
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 14695 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 15526 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 19849 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 57456 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 56246 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30946 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54793 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34742 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 37758 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Рух "Жовта стрічка" запустив сайт для привітань із Днем Незалежності жителів окупованих територій

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Рух "Жовта стрічка" представив платформу 24independence.day для привітань мешканців тимчасово окупованих територій України з Днем Незалежності. Сайт дозволяє надсилати особисті привітання та слова підтримки, об'єднуючи українців.

Рух "Жовта стрічка" запустив сайт для привітань із Днем Незалежності жителів окупованих територій

24 серпня рух "Жовта стрічка" представив платформу 24independence.day, де кожен може надіслати вітання мешканцям тимчасово окупованих територій України з нагоди Дня Незалежності або передати свої слова підтримки всій країні.

Про це у Телеграм повідомив рух "Жовта стрічка", пише УНН.

Деталі

Сайт 24independence.day створено, щоб об’єднати українців у цей важливий день і дати можливість кожному висловити підтримку тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Користувачі можуть надсилати особисті привітання, слова обіймів та підтримки, демонструючи, що незважаючи на розділення лінією окупації, українці залишаються однією родиною.

Організатори акцентують, що навіть мешканці ТОТ можуть скористатися платформою, щоб звернутися до всіх українців та поділитися своїми словами солідарності.

Ініціатива покликана не лише підтримати морально громадян, а й показати всьому світу єдність українського народу у святкові дні.

Давайте разом продемонструємо, що всі ми – одна велика родина

– зазначають автори проєкту, запрошуючи долучитися до привітань.

Нагадаємо

Рух "Жовта стрічка" прикрасив українськими прапорами окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Акція відбулася 23 серпня, у День Державного прапора України, охопивши Євпаторію, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Сімферополь та Нову Каховку.

Степан Гафтко

