Рух "Жовта стрічка" запустив сайт для привітань із Днем Незалежності жителів окупованих територій
Київ • УНН
Рух "Жовта стрічка" представив платформу 24independence.day для привітань мешканців тимчасово окупованих територій України з Днем Незалежності. Сайт дозволяє надсилати особисті привітання та слова підтримки, об'єднуючи українців.
24 серпня рух "Жовта стрічка" представив платформу 24independence.day, де кожен може надіслати вітання мешканцям тимчасово окупованих територій України з нагоди Дня Незалежності або передати свої слова підтримки всій країні.
Про це у Телеграм повідомив рух "Жовта стрічка", пише УНН.
Деталі
Сайт 24independence.day створено, щоб об’єднати українців у цей важливий день і дати можливість кожному висловити підтримку тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Користувачі можуть надсилати особисті привітання, слова обіймів та підтримки, демонструючи, що незважаючи на розділення лінією окупації, українці залишаються однією родиною.
Організатори акцентують, що навіть мешканці ТОТ можуть скористатися платформою, щоб звернутися до всіх українців та поділитися своїми словами солідарності.
Ініціатива покликана не лише підтримати морально громадян, а й показати всьому світу єдність українського народу у святкові дні.
Давайте разом продемонструємо, що всі ми – одна велика родина
Нагадаємо
Рух "Жовта стрічка" прикрасив українськими прапорами окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Акція відбулася 23 серпня, у День Державного прапора України, охопивши Євпаторію, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Сімферополь та Нову Каховку.