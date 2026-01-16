$43.180.08
18:27 • 82 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 406 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 5624 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 12674 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 29840 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 28256 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26176 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 24996 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23893 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33303 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Где свет три часа в день и в помещениях +7: Лубинец пригласил руководство МККК в Украину увидеть последствия ударов рф

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Дмитрий Лубинец в Женеве встретился с Президентом МККК Мирьяной Сполярич Эггер, выразив возмущение заявлением об "ударах по Украине и рф". Он пригласил руководство МККК посетить Киев, чтобы увидеть последствия российских атак.

Где свет три часа в день и в помещениях +7: Лубинец пригласил руководство МККК в Украину увидеть последствия ударов рф

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Женеве встретился с Президентом МККК Мирьяной Сполярич Эггер. Он выразил возмущение заявлением регионального директора организации относительно "ударов по Украине и рф", а также пригласил руководство МККК посетить Киев и своими глазами увидеть последствия московских атак, передает УНН.

Прежде всего я выразил принципиальное несогласие и глубокое эмоциональное возмущение заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии. Формулировки, которые ставят на один уровень государство-агрессора и защищающееся государство, недопустимы, а на таком уровне — еще и опасны 

- заявил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что россия ведет войну и целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя миллионы людей без тепла, света и воды в сильный мороз. Наши граждане, в том числе дети, мерзнут в садиках, школах, на улице и дома.

россия бьет по учебным заведениям, больницам, жилым домам. Например, 9 января российский дрон попал в дом нашей коллеги. В результате обстрела погиб медик, спасавший жизни после атаки. Мужчина бежал от россиян из временно оккупированной Новой Каховки, но погиб в Киеве ужасной смертью — под завалами. Это не абстрактное противостояние, а сознательная тактика террора против гражданских 

- добавил он.

Кроме того, Лубинец пригласил руководство МККК посетить Украину и своими глазами увидеть последствия российских ударов.

Например, провести день в нашем офисе — и понять, как работают люди в таких условиях. И как живут в домах, где свет есть только 3 часа в день, где температура в помещениях +7 — как сейчас на улицах Женевы. Возможно, тогда слова на бумаге снова начнут соответствовать реальности 

- добавил омбудсмен.

Также во время встречи, по его словам, удалось обсудить ключевые вопросы:

 🔘проблему доступа МККК к украинским военнопленным и незаконно задержанным гражданским, а также вовлеченность организации в их верификацию;

 🔘построение эффективной системы поиска пропавших без вести;

 🔘сопровождение МККК граждан Украины, которые хотят выехать из ТОТ;

 🔘вопросы обмена военнопленными, которому уделили много времени.

МККК нужен доступ. Но прежде всего — к украинским военнопленным и гражданским, которых россия незаконно удерживает. Именно это является мандатом организации. И именно отсутствие системного доступа к нашим людям в плену годами подрывает доверие к МККК. Также обратил внимание руководства МККК на то, что Украина ожидает от международной организации последовательной реализации гуманитарного мандата 

- резюмировал омбудсмен.

МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ15.01.26, 15:25 • 5562 просмотра

Контекст

На официальной странице МККК появилось заявление регионального директора организации в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр, где говорится об ударах "по критически важной инфраструктуре в Украине и россии".

Недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне минусовых температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах 

- говорится в заявлении.

Кроме того, Бауэр отмечает, что "нападения, наносящие непропорциональный ущерб гражданскому населению, в частности лишающие его доступа к основным услугам, таким как электроэнергия и отопление, которые необходимы для выживания сейчас, запрещены".

Антонина Туманова

Политика
Женева
Международный комитет Красного Креста
Днепр
Украина
Новая Каховка
Донецк
Киев