Де світло три години на день і у приміщеннях +7: Лубінець запросив керівництво МКЧХ в Україну побачити наслідки ударів рф

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Дмитро Лубінець у Женеві зустрівся з Президенткою МКЧХ Мір'яною Сполярич Еггер, висловивши обурення заявою про "удари по Україні та рф". Він запросив керівництво МКЧХ відвідати Київ, щоб побачити наслідки російських атак.

Де світло три години на день і у приміщеннях +7: Лубінець запросив керівництво МКЧХ в Україну побачити наслідки ударів рф

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Женеві зустрівся із Президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер. Він висловив обурення заявою регіональної директорки організації щодо "ударів по Україні та рф", а також запросив керівництво МКЧХ відвідати Київ і на власні очі побачити наслідки московських атак, передає УНН.

Передусім я висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії. Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими, а на такому рівні — ще й небезпечними 

- заявив Лубінець.

Омбудсман додав, що росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз. Наші громадяни, зокрема діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома.

pосія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю — під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних 

- додав він.

Крім того, Лубінець запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.

Наприклад, провести день у нашому офісі — і зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 — як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності 

- додав омбудсман.

Також під час зустрічі, за його словами, вдалося обговорити ключові питання:

 🔘проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації;

 🔘побудову ефективної системи пошуку зниклих безвісти;

 🔘супровід МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з ТОТ;

 🔘питання обміну військовополоненими, якому приділили багато часу.

МКЧХ потрібен доступ. Але насамперед — до українських військовополонених і цивільних, яких росія незаконно утримує. Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ. Також звернув увагу керівництва МКЧХ на те, що Україна очікує від міжнародної організації послідовної реалізації гуманітарного мандату 

- резюмував омбудсман.

МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф15.01.26, 15:25 • 5556 переглядiв

Контекст

На офіційній сторінці МКЧХ з'явилась заява регіонального директора організації в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер, де йдеться про удари "о критично важливій інфраструктурі в Україні та росії".

Нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, бєлгороді та інших районах 

- йдеться у заяві.

Крім того, Бауер зауважує, що "напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені".

Антоніна Туманова

Політика
Женева
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Дніпро (місто)
Україна
Нова Каховка
Донецьк
Київ