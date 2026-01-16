Де світло три години на день і у приміщеннях +7: Лубінець запросив керівництво МКЧХ в Україну побачити наслідки ударів рф

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Женеві зустрівся із Президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич Еггер. Він висловив обурення заявою регіональної директорки організації щодо "ударів по Україні та рф", а також запросив керівництво МКЧХ відвідати Київ і на власні очі побачити наслідки московських атак, передає УНН.

Передусім я висловив принципову незгоду та глибоке емоційне обурення заявою регіональної директорки МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії. Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими, а на такому рівні — ще й небезпечними - заявив Лубінець.

Омбудсман додав, що росія веде війну і цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи мільйони людей без тепла, світла й води в сильний мороз. Наші громадяни, зокрема діти, мерзнуть у садочках, школах, на вулиці та вдома.

pосія б’є по навчальних закладах, лікарнях, житлових будинках. Наприклад, 9 січня російський дрон влучив у дім нашої колеги. Внаслідок обстрілу загинув медик, який рятував життя після атаки. Чоловік тікав від росіян із тимчасово окупованої Нової Каховки, але загинув у Києві жахливою смертю — під завалами. Це не абстрактне протистояння, а свідома тактика терору проти цивільних - додав він.

Крім того, Лубінець запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну і на власні очі побачити наслідки російських ударів.

Наприклад, провести день у нашому офісі — і зрозуміти, як працюють люди за таких умов. І як живуть у домівках, де світло є лише 3 години на день, де температура в приміщеннях +7 — як зараз на вулицях Женеви. Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності - додав омбудсман.

Також під час зустрічі, за його словами, вдалося обговорити ключові питання:

🔘проблему доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно затриманих цивільних, а також залученість організації до їхньої верифікації;

🔘побудову ефективної системи пошуку зниклих безвісти;

🔘супровід МКЧХ громадян України, які хочуть виїхати з ТОТ;

🔘питання обміну військовополоненими, якому приділили багато часу.

МКЧХ потрібен доступ. Але насамперед — до українських військовополонених і цивільних, яких росія незаконно утримує. Саме це є мандатом організації. І саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ. Також звернув увагу керівництва МКЧХ на те, що Україна очікує від міжнародної організації послідовної реалізації гуманітарного мандату - резюмував омбудсман.

МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф

Контекст

На офіційній сторінці МКЧХ з'явилась заява регіонального директора організації в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер, де йдеться про удари "о критично важливій інфраструктурі в Україні та росії".

Нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, бєлгороді та інших районах - йдеться у заяві.

Крім того, Бауер зауважує, що "напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені".