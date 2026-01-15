МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав ганебною заяву Міжнародного Комітету Червоного Христа щодо "ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні та росії", а також додав - голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС України для пояснень, передає УНН.

Контекст

На офіційній сторінці МКЧХ з'явилась заява регіонального директора організації в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер, де йдеться про удари "о критично важливій інфраструктурі в Україні та росії".

Нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, бєлгороді та інших районах - йдеться у заяві.

Крім того, Бауер зауважує, що "напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені".

У МЗС закликали авторів заяви МКЧХ приїхати в Україну і провести день у холодному будинку

Глава МЗС України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву МКЧХ, зауваживши - "не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини".

Ця заява — ганебна. Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід'ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних росією - наголосив Сибіга.

За його словами, голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС України для пояснень.

Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності - резюмував глава МЗС України.

