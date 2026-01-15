МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:18 • 648 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 26877 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 37493 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 22727 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 24622 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 44644 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 37933 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 39452 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34615 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28124 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 22565 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 21446 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 11026 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 19341 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 22208 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 22289 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 26877 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 37493 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 48904 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 61428 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 11079 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 38560 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 72607 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 63947 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 68089 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
МіГ-29

МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав ганебною заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо "ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні та росії". Голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС для пояснень.

МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав ганебною заяву Міжнародного Комітету Червоного Христа щодо "ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні та росії", а також додав - голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС України для пояснень, передає УНН.

Контекст

На офіційній сторінці МКЧХ з'явилась заява регіонального директора організації в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер, де йдеться про удари "о критично важливій інфраструктурі в Україні та росії".

Нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, бєлгороді та інших районах 

- йдеться у заяві.

Крім того, Бауер зауважує, що "напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені".

У МЗС закликали авторів заяви МКЧХ приїхати в Україну і провести день у холодному будинку

Глава МЗС України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву МКЧХ, зауваживши - "не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини".

Ця заява — ганебна. Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід'ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних росією 

- наголосив Сибіга.

За його словами, голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС України для пояснень.

Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності 

- резюмував глава МЗС України.

У Києві до 500 будинків без тепла, на тлі екстрених відключень не ходить електротранспорт на правому березі13.01.26, 13:12 • 3040 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Міністерство закордонних справ України
Дніпро (місто)
Україна
Донецьк
Київ