МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:18 • 1032 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 27356 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 38035 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 23002 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 24869 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 44852 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 38043 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 39524 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34642 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 28139 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 22566 просмотра
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 21446 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 11026 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 19341 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 22208 просмотра
публикации
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 22805 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 27366 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 38046 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 49159 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 61688 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 11333 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 38691 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 72743 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 64070 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 68209 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Микоян МиГ-29

МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал позорным заявление Международного Комитета Красного Креста относительно "ударов по критически важной инфраструктуре в Украине и России". Глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД для объяснений.

МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ

Глава МИД Андрей Сибига назвал позорным заявление Международного Комитета Красного Креста относительно "ударов по критически важной инфраструктуре в Украине и России", а также добавил - глава делегации МККК в Украину будет вызван в МИД Украины для объяснений, передает УНН.

Контекст

На официальной странице МККК появилось заявление регионального директора организации в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр, где говорится об ударах "по критически важной инфраструктуре в Украине и России".

Недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне минусовых температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах

- говорится в заявлении.

Кроме того, Бауэр отмечает, что "нападения, наносящие непропорциональный ущерб гражданскому населению, в частности лишающие его доступа к основным услугам, таким как электроэнергия и отопление, которые необходимы для выживания сейчас, запрещены".

В МИД призвали авторов заявления МККК приехать в Украину и провести день в холодном доме

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление МККК, отметив - "неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе вследствие таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления".

Это заявление — позорно. Ложная моральная эквивалентность между агрессором и защищающейся страной неприемлема. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе вследствие таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией

- подчеркнул Сибига.

По его словам, глава делегации МККК в Украину будет вызван в МИД Украины для объяснений.

Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, покинуть свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности

- резюмировал глава МИД Украины.

В Киеве до 500 домов без тепла, на фоне экстренных отключений не ходит электротранспорт на правом берегу13.01.26, 13:12 • 3040 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международный комитет Красного Креста
Министерство иностранных дел Украины
Днепр
Украина
Донецк
Киев