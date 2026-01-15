МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ

Глава МИД Андрей Сибига назвал позорным заявление Международного Комитета Красного Креста относительно "ударов по критически важной инфраструктуре в Украине и России", а также добавил - глава делегации МККК в Украину будет вызван в МИД Украины для объяснений, передает УНН.

Контекст

На официальной странице МККК появилось заявление регионального директора организации в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр, где говорится об ударах "по критически важной инфраструктуре в Украине и России".

Недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне минусовых температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах - говорится в заявлении.

Кроме того, Бауэр отмечает, что "нападения, наносящие непропорциональный ущерб гражданскому населению, в частности лишающие его доступа к основным услугам, таким как электроэнергия и отопление, которые необходимы для выживания сейчас, запрещены".

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление МККК, отметив - "неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе вследствие таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления".

Это заявление — позорно. Ложная моральная эквивалентность между агрессором и защищающейся страной неприемлема. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе вследствие таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией - подчеркнул Сибига.

По его словам, глава делегации МККК в Украину будет вызван в МИД Украины для объяснений.

Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, покинуть свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности - резюмировал глава МИД Украины.

