Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 11521 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 24887 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42253 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32456 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 31887 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52430 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22802 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23542 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 53978 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
публикации
Эксклюзивы
В Киеве до 500 домов без тепла, на фоне экстренных отключений не ходит электротранспорт на правом берегу

Киев • УНН

 • 490 просмотра

В Киеве почти 500 домов остаются без тепла после российского удара, действуют экстренные отключения электроэнергии. Наземный электротранспорт на правом берегу заменен автобусами из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В Киеве до 500 домов без тепла, на фоне экстренных отключений не ходит электротранспорт на правом берегу

В Киеве после очередного российского удара без тепла остаются около 500 домов. В городе введены и действуют экстренные отключения, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак. В КГГА отметили, что вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы.

Там уточнили, что это касается правобережных районов столицы Украины.

Из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева

- говорится в сообщении.

Более подробная информация о маршрутах следования общественного транспорта опубликована на Официальном портале Киева.

Мэр Виталий Кличко отметил, что после обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная

- заявил он.

Также Кличко уточнил: информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.

Напомним

В Киевской области после очередной российской атаки введены аварийные отключения в трех районах.

Евгений Устименко

