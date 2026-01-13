В Киеве до 500 домов без тепла, на фоне экстренных отключений не ходит электротранспорт на правом берегу
Киев • УНН
В Киеве почти 500 домов остаются без тепла после российского удара, действуют экстренные отключения электроэнергии. Наземный электротранспорт на правом берегу заменен автобусами из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В Киеве после очередного российского удара без тепла остаются около 500 домов. В городе введены и действуют экстренные отключения, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
Коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак. В КГГА отметили, что вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы.
Там уточнили, что это касается правобережных районов столицы Украины.
Из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева
Более подробная информация о маршрутах следования общественного транспорта опубликована на Официальном портале Киева.
Мэр Виталий Кличко отметил, что после обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.
Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная
Также Кличко уточнил: информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.
Напомним
В Киевской области после очередной российской атаки введены аварийные отключения в трех районах.