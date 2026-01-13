Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВА

У Київській області після чергової атаки рф аварійні відключення у трьох районах, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

"Цієї ночі росія - держава-терорист - знову атакувала Київщину. Під ударами опинилися мирні громади, житлові будинки та критична інфраструктура. Ворог воює з людьми, з домівками, зі звичайним життям", - написав Калашник.

З його слів, у трьох районах області зафіксовано пошкодження житлової та господарської забудови. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. У Броварському районі фіксують пошкодження трьох приватних будинків (вибиті вікна, пошкоджений фасад), автомобіль та тимчасова споруда. У Фастівському районі внаслідок атаки загорілася господарча будівля.

"Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу", - повідомив Калашник.

Через терористичні дії ворога у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. В інших районах області застосовуються стабілізаційні графіки