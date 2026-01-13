Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВА

$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 9444 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 23304 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 40363 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 30897 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 30808 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 50152 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22488 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23269 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 52578 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 21182 перегляди
"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій13 січня, 01:12 • 7672 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 16606 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 4752 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 8956 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 1908 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 50152 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 46525 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 52578 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 48306 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олена Сосєдка
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запорізька область
Житомирська область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 39797 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 34980 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 40402 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 42300 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 98422 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Шахед-136

Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВА

Київ • УНН

 • 1344 перегляди

У Київській області після нічної атаки рф зафіксовано пошкодження житлової та господарської забудови у трьох районах. У частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти.

Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВА

У Київській області після чергової атаки рф аварійні відключення у трьох районах, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія - держава-терорист - знову атакувала Київщину. Під ударами опинилися мирні громади, житлові будинки та критична інфраструктура. Ворог воює з людьми, з домівками, зі звичайним життям", - написав Калашник.

З його слів, у трьох районах області зафіксовано пошкодження житлової та господарської забудови. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. У Броварському районі фіксують пошкодження трьох приватних будинків (вибиті вікна, пошкоджений фасад), автомобіль та тимчасова споруда. У Фастівському районі внаслідок атаки загорілася господарча будівля.

"Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу", - повідомив Калашник.

Через терористичні дії ворога у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. В інших районах області застосовуються стабілізаційні графіки

- повідомив Калашник.

З його слів, діють пункти незламності, щоб люди могли зігрітися, підзарядити телефони й отримати необхідну допомогу.

"Прошу всіх, у кого є електропостачання, користуватися ним ощадливо — це допоможе швидше стабілізувати систему і повернути світло тим, хто його чекає", - наголосив голова ОВА. 

ДСНС та ГУНП в області показали наслідки атаки рф.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївська область
Нерухомість
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Броварський район
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій